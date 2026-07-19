Le lourd prix de trois défaites : l'Ouzbékistan relégué dans le Groupe IV

La campagne de l'équipe nationale masculine de tennis d'Ouzbékistan en Coupe Davis à Kuala Lumpur s'est terminée par une déception. Après une victoire initiale contre Singapour, nos tennismen ont enchaîné trois défaites consécutives, entraînant une relégation dans le Groupe IV de la zone Asie/Océanie.

La défaite lors du match de barrage décisif contre le Vietnam a eu des conséquences particulièrement lourdes pour l'équipe.

La compétition avait pourtant bien commencé

L'équipe d'Ouzbékistan, dirigée par Sergey Lebed et Dmitriy Tomashevich, a battu Singapour 2-1 lors de son premier match du Groupe A.

Sergey Fomin a apporté le point décisif grâce à une performance solide en double, permettant à l'équipe de débuter la compétition avec espoir.

Cependant, la situation a radicalement changé lors des rencontres suivantes.

Deux défaites ont relégué l'équipe à la dernière place

Les tennismen ouzbeks se sont inclinés 1-2 face aux Philippines lors du deuxième match de groupe. Ce résultat a été considéré comme l'une des surprises de la compétition.

Lors de la dernière journée, le match contre la Jordanie s'est soldé par une défaite 0-3. En conséquence, l'Ouzbékistan :

a battu Singapour 2-1 ;

a perdu contre les Philippines 1-2 ;

a perdu contre la Jordanie 0-3.

Ainsi, l'équipe a terminé à la dernière place du Groupe A et a dû disputer un match de barrage pour tenter de rester dans le Groupe III Asie/Océanie.

Le Vietnam a pris le dessus lors du match décisif

Lors du match de barrage, l'Ouzbékistan a affronté le Vietnam, troisième du Groupe B.

Dans le premier match de simple, Amir Milushev s'est incliné face à Ha Min Duc Vu. Après la défaite dans le second simple, le sort de la rencontre était scellé prématurément : 0-2.

Le match de double n'a pas été disputé, le résultat étant déjà acquis.

L'Ouzbékistan évoluera dans le Groupe IV en 2027

Les rencontres des phases régionales de la Coupe Davis se composent de deux simples et d'un double. Après la phase de groupes, des matchs de barrage sont organisés pour les montées et les descentes.

Après la défaite contre le Vietnam, l'Ouzbékistan et le pays hôte, la Malaisie, ont été relégués dans le Groupe IV Asie/Océanie pour 2027. L'Iran, la Jordanie et l'Arabie saoudite se sont qualifiés pour les barrages du Groupe Mondial II.

L'équipe d'Ouzbékistan avait déjà été reléguée dans le Groupe III après une défaite 1-3 contre le Nigeria en février lors des barrages du Groupe Mondial II. Cette nouvelle descente en une seule saison soulève des questions sérieuses sur la composition, la préparation et la relève.

L'équipe nationale devra désormais entamer un long chemin depuis le Groupe IV pour espérer retrouver les niveaux supérieurs de la Coupe Davis.