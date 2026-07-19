La série de victoires d'Arman Tsarukyan prend fin : Drame au RAF 11

Lors du tournoi RAF 11 organisé à Milwaukee, aux États-Unis, d'anciens combattants renommés de l'UFC se sont affrontés selon les règles de la lutte libre. Dans le combat principal, Colby Covington a mis fin à la série de victoires d'Arman Tsarukyan, tandis que Ben Askren a fait un retour surprenant à la compétition après une grave maladie et une double greffe pulmonaire.

Askren était très proche de la victoire. Mais dans les moments décisifs, Belal Muhammad a complètement renversé la situation.

Covington a battu Tsarukyan sur le score de 5:3

Dans le combat phare de la soirée, l'un des principaux prétendants au titre poids léger de l'UFC, Arman Tsarukyan, a affronté l'ancien champion intérimaire Colby Covington.

Au terme d'un affrontement intense, Covington s'est imposé 5:3 et a remporté la ceinture de champion RAF Crossover. Pour Tsarukyan, il s'agit de sa première défaite dans la ligue RAF, après avoir remporté ses six combats précédents au sein de l'organisation.

L'expérience et la tactique prudente de Covington ont été déterminantes. Bien que Tsarukyan ait mis la pression sur son adversaire, il n'a pas réussi à marquer les points nécessaires.

Le retour d'Askren était plus important que le résultat

Dans le deuxième combat principal de la soirée, Ben Askren a affronté l'ancien champion poids mi-moyen de l'UFC, Belal Muhammad.

En 2025, Askren a frôlé la mort à cause d'une pneumonie sévère, nécessitant une double greffe de poumons. Selon sa famille, le cœur de l'athlète s'est arrêté à quatre reprises pendant son traitement.

Un an après une telle épreuve, le retour sur le tapis de l'athlète de 42 ans a été le moment le plus émouvant de la soirée pour les fans.

Askren n'a pas pu maintenir son avantage

Dans les deux premières manches, Askren a utilisé son expérience pour mener 3:0. En contrôlant les attaques de son adversaire, il semblait proche d'une victoire sensationnelle.

Cependant, dans la troisième manche, Belal Muhammad a accéléré le rythme. Enchaînant les actions efficaces, il a renversé le score pour s'imposer 6:3.

Après le combat, Muhammad a montré son respect envers son adversaire et a invité le public à applaudir Askren.

Askren a laissé un signe symbolique sur le tapis

À la fin du combat, Ben Askren a laissé ses chaussures de lutte sur le tapis. Dans la tradition de la lutte, ce geste signifie la fin de la carrière d'un athlète.

Ainsi, le retour d'Askren s'est transformé en un combat d'adieu unique. Bien qu'il ait perdu, le simple fait de participer à une compétition après avoir lutté pour sa vie a été perçu comme un événement majeur dans le monde du sport.

Résultats principaux du RAF 11

Colby Covington — Arman Tsarukyan 5:3

Covington a gagné aux points et a remporté la ceinture RAF Crossover.

Belal Muhammad — Ben Askren 6:3

Muhammad a réussi une remontée dans la dernière manche pour s'imposer aux points.

Au RAF 11, la ceinture de champion revient à Covington et la victoire à Belal Muhammad. Mais le plus grand héros de la soirée fut sans doute Ben Askren, qui a osé remonter sur le tapis après une opération lourde.