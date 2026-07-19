Une route s'effondre à Baltimore, aux États-Unis, et une voiture tombe dans un trou inondé

·27·Monde
Une route s'effondre à Baltimore, aux États-Unis, et une voiture tombe dans un trou inondé

Un incident lié à un affaissement de terrain s'est produit à Baltimore, aux États-Unis. Selon les informations, la rupture d'une canalisation d'eau souterraine a provoqué la formation d'un grand trou au bord de la route.

En peu de temps, la zone effondrée s'est remplie d'eau. À ce moment-là, une voiture est tombée dans ce trou. Une femme de 50 ans se trouvait à l'intérieur du véhicule.

Heureusement, la femme a réussi à sortir de la voiture à temps. Il est rapporté qu'elle n'a pas été blessée lors de l'incident.

Après l'incident, des mesures de sécurité ont été prises dans la zone. Les spécialistes ont commencé les travaux pour réparer la canalisation d'eau et restaurer la route.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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