La fumée atteint les États-Unis : Trump menace le Canada de tarifs douaniers supplémentaires

La fumée causée par les incendies de forêt au Canada, qui se propage sur le territoire américain, a provoqué un différend entre Washington et Ottawa. Le président américain Donald Trump a critiqué le gouvernement canadien pour son manque de contrôle sur les forêts.

Sur Truth Social, Trump a qualifié la situation d'« inacceptable ». Il a affirmé que la lenteur du Canada à résoudre le problème des incendies entraîne des pertes économiques en plus des dommages environnementaux pour les États-Unis.

Le dirigeant américain a déclaré qu'il contacterait le Premier ministre canadien Mark Carney pour demander quelles mesures sont prises. Trump a également ajouté que les coûts liés à la fumée et à la pollution atmosphérique pourraient être répercutés sur les tarifs douaniers appliqués aux produits canadiens.

En réponse à ces critiques, la partie canadienne a annoncé avoir investi 12 milliards de dollars canadiens depuis 2020 pour la protection des forêts et la prévention des incendies. Les autorités ont également souligné une coopération de longue date avec les États-Unis dans ce domaine.

Actuellement, les plus grands incendies sévissent dans le nord-ouest de la province de l'Ontario. Ils ont ravagé des centaines de milliers d'hectares et des milliers de personnes ont été évacuées.

Le risque d'incendies de forêt augmente dans le contexte du changement climatique. Ce problème reste crucial non seulement pour le Canada, mais aussi pour les États-Unis.