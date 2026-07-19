Tuchel met en garde après la France : l'écart n'est pas encore comblé

L'Angleterre a battu la France 6-4 lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026, mais Thomas Tuchel s'est montré prudent après ce résultat. Le technicien allemand a reconnu que les « Three Lions » se sont rapprochés des meilleures équipes mondiales, mais a souligné qu'une seule victoire ne signifie pas que tous les problèmes sont résolus.

Selon lui, cette victoire historique contre la France n'est qu'une première étape. Un autre test sérieux attend l'Angleterre.

« Nous avons l'opportunité de réduire l'écart »

Tuchel a souligné que la France a été l'une des équipes les plus constantes du football mondial ces dernières années.

« Il y a huit ans, la France était championne du monde, et il y a quatre ans, elle jouait la finale. Il y a un petit écart entre nous, mais ce n'est pas un problème. Nous voulons le combler », a déclaré l'entraîneur.

L'Angleterre a battu la France dans un match spectaculaire avec dix buts, enregistrant son meilleur résultat depuis le titre de 1966. C'était également le match pour la troisième place le plus prolifique de l'histoire des Coupes du Monde.

La victoire contre la France n'est qu'un début

Tuchel a qualifié la médaille de bronze de premier résultat important sur la voie de l'Angleterre vers le rapprochement avec les meilleures nations.

« Comme je l'ai dit hier, le match d'aujourd'hui était la première étape pour réduire l'écart. Nous l'avons fait — nous les avons battus », a-t-il déclaré.

En même temps, l'entraîneur a rappelé que les adversaires ne restent pas immobiles. Si l'Angleterre progresse, la France, l'Espagne et d'autres équipes de premier plan s'efforceront également d'accroître leur supériorité.

C'est pourquoi, pour Tuchel, la tâche principale consiste à transformer une victoire retentissante en résultats constants. Le jeu offensif contre la France a montré le grand potentiel de l'équipe, mais les quatre buts encaissés en seconde période ont révélé que des problèmes défensifs subsistent.

Le prochain grand test : l'Espagne

La prochaine rencontre sérieuse de l'Angleterre contre une équipe de haut niveau aura lieu contre l'Espagne en Ligue des Nations de l'UEFA.

Le duel contre l'Espagne pourrait montrer si les joueurs de Tuchel ont réellement atteint un nouveau niveau après la victoire sur la France. L'Angleterre devrait affronter l'Espagne, la Croatie et la République tchèque dans son groupe de Ligue des Nations.

« La prochaine opportunité est le match contre l'Espagne en Ligue des Nations. Nous devons continuer à réduire l'écart », a déclaré Tuchel.

La douleur de la demi-finale est toujours présente

Malgré la médaille de bronze, la douleur de la défaite en demi-finale contre l'Argentine persiste dans le camp anglais. Tuchel a admis qu'il ne serait pas facile pour les joueurs et le staff de regarder la finale.

« Demain, pendant la finale, nous aurons toujours de la peine. Il faudra du temps pour oublier ce sentiment », a-t-il dit.

Néanmoins, l'entraîneur a affirmé que la détermination montrée par l'équipe contre la France ne l'a pas épuisée, mais a au contraire renforcé sa confiance en l'avenir.

L'Angleterre a terminé la Coupe du Monde 2026 non pas en tant que championne, mais avec une médaille après 60 ans. Maintenant, la vraie tâche commence pour Tuchel : prouver lors des prochains tournois que ce bronze n'était pas un succès accidentel.