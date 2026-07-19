Des manifestations de grande envergure contre l'intelligence artificielle ont débuté aux États-Unis

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Des manifestations de grande envergure contre l'intelligence artificielle ont débuté aux États-Unis

Des manifestations massives ont eu lieu dans 42 États américains contre la construction de centres de données (data-centers) desservant des systèmes d'intelligence artificielle (AI). Organisées par le mouvement HumansFirst, ces manifestations sont considérées comme la première action nationale de l'histoire du pays contre l'infrastructure de l'intelligence artificielle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'agence Reuters, dans le cadre de 142 actions distinctes, les citoyens ont exprimé leur opposition aux projets menés par des géants technologiques tels que Meta, Alphabet (Google), Amazon, Microsoft et xAI d'Elon Musk. Les militants s'inquiètent du fait que la construction rapide de ces installations gigantesques exerce une pression excessive sur les ressources locales, notamment sur le réseau électrique et l'approvisionnement en eau.

Pénurie de ressources et mécontentement populaire

Les manifestants brandissaient des pancartes telles que « Nous avons besoin d'eau, pas de données » et « L'État de Géorgie n'a pas voté pour des centres hyper-scalables d'intelligence artificielle ». Le fait est que les serveurs utilisés pour entraîner et faire fonctionner les systèmes d'AI modernes consomment d'énormes quantités d'électricité et nécessitent des millions de litres d'eau pure pour leurs systèmes de refroidissement.

Les organisateurs de HumansFirst soulignent que ce mouvement a rassemblé des personnes aux opinions politiques diverses. Ils sont unis par un objectif commun : réduire l'impact négatif des nouvelles installations technologiques sur l'écologie et le mode de vie de leurs villes et zones rurales.

Les sondages menés par Reuters/Ipsos montrent également que les inquiétudes sont élevées parmi la population. Selon les résultats de l'étude, seul un tiers des Américains soutient le rythme de construction des data-centers dans le pays. Seulement 14 % des répondants ont déclaré être favorables à la construction d'une telle installation dans leur propre ville.

La réaction des représentants de l'industrie

Les représentants de l'industrie technologique tentent de rejeter ces critiques. Josh Levi, président de la Data Center Coalition, a déclaré que les acteurs du secteur travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales et la population. Selon lui, les entreprises prennent des mesures pour minimiser l'impact environnemental des nouvelles installations et les intégrer en toute sécurité dans l'infrastructure régionale.

Néanmoins, à mesure que la course à l'intelligence artificielle s'intensifie, les grandes entreprises sont contraintes d'augmenter leurs capacités. Cela indique que le conflit entre le progrès technologique et la préservation des ressources naturelles risque de s'aggraver à l'avenir. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui développent leur économie numérique, cette situation aux États-Unis peut servir de leçon importante en matière d'efficacité énergétique et de maintien de l'équilibre écologique.

États-UnisIntelligence ArtificielleData-centerÉcologieHumansFirst
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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