Kane s'exprime sur Tuchel : « Il a beaucoup appris »

L'attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, a évalué le travail de l'entraîneur Thomas Tuchelaprès la fin de la Coupe du Monde 2026. Le capitaine a souligné que le premier tournoi majeur du technicien n'a pas été facile, mais qu'il a acquis une expérience importante en peu de temps.

L'Angleterre n'a pas réussi à remporter le titre, mais a terminé la compétition avec une médaille de bronze après avoir battu la France 6-4.

« C'était son premier tournoi majeur »

Selon Kane, pour Tuchel, qui possède une grande expérience en club, participer à une Coupe du Monde avec une équipe nationale a été un défi totalement différent.

« C'est son premier tournoi majeur. Je pense qu'il a beaucoup appris sur l'équipe et sur le déroulement de la compétition », a déclaré Kane.

L'attaquant a noté que l'entraîneur a mieux compris, au cours du tournoi, non seulement la tactique, mais aussi les aspects liés à la récupération des joueurs, aux déplacements et à la pression constante.

Une nouvelle expérience pour Tuchel

Dans des compétitions majeures comme la Coupe du Monde, le peu de temps entre les matchs, les voyages dans différentes villes et la forte pression du résultat exigent une approche particulière de la part des entraîneurs.

Kane a souligné que Tuchel a acquis de l'expérience dans les domaines suivants au cours de ce processus :

la récupération rapide de l'équipe ;

la gestion de l'effectif pendant le tournoi ;

l'adaptation aux longs voyages ;

la motivation des joueurs après une défaite ;

la gestion de la pression des supporters et des médias.

L'Angleterre s'est arrêtée à un pas de la finale

L'équipe nationale d'Angleterre avait été éliminée de la course au titre après une défaite 1-2 contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde 2026.

Par la suite, l'équipe a affronté la France pour la troisième place. Dans un match dramatique avec dix buts, les Anglais se sont imposés 6-4 et ont décroché la médaille de bronze.

Ce résultat est l'une des meilleures performances de l'Angleterre en Coupe du Monde depuis le titre de 1966.

Kane regarde l'avenir avec confiance

Les propos de Kane montrent que les joueurs sont confiants dans l'idée de continuer à travailler avec Tuchel et d'atteindre des résultats encore plus élevés lors des prochains tournois majeurs.

La Coupe du Monde 2026 a été le premier grand tournoi international pour Thomas Tuchel. Bien que l'Angleterre soit repartie sans trophée, la médaille de bronze et l'expérience accumulée pourraient constituer une base importante pour viser le titre à l'avenir.

La question principale est désormais : Tuchel pourra-t-il mener l'Angleterre en finale lors du prochain tournoi majeur après ces leçons ?