Dana White laisse la porte ouverte à Jon Jones, mais sous une condition

Le retour de Jon Jones dans l'octogone de l'UFC est redevenu un sujet central. Le président de l'organisation, Dana White, a affirmé que ses relations avec le combattant légendaire ne sont pas mauvaises, tout en soulignant que les déclarations sur les réseaux sociaux ne signifient pas encore un combat réel.

Les propos de White suggèrent que l'UFC n'est pas opposé au retour de Jones. Cependant, pour que cela se concrétise, l'ancien champion doit passer des paroles aux négociations concrètes.

« Il n'y a jamais eu d'animosité entre nous »

Dana White a rejeté les rumeurs d'une inimitié personnelle entre lui et Jon Jones. Bien qu'il admette que leurs relations aient parfois été complexes, il a qualifié Jones de plus grand combattant de tous les temps.

« Il n'y a jamais eu d'animosité entre Jon et moi. Nos relations ont simplement pris une tournure un peu étrange », a déclaré White.

Par le passé, des désaccords ont surgi entre Jones et la direction de l'UFC concernant les conditions des combats, les bourses et le choix des adversaires. Malgré cela, les deux parties indiquent que le dialogue n'est pas totalement rompu.

White attend une étape concrète de la part de Jones

Le patron de l'UFC souligne qu'il y a une grande différence entre parler d'un retour et signer un contrat de combat.

« Cela dépend davantage de lui. Il aime beaucoup en parler. Mais convenir d'un combat et signer un contrat, c'est une toute autre affaire », a déclaré White.

Sur la base de cette déclaration, l'UFC n'a pas encore programmé de combat officiel pour Jones. Pour que les négociations débutent, l'athlète doit confirmer sa pleine disponibilité et accepter des conditions précises.

Jones ne ferme pas non plus la porte à un retour

Jon Jones a récemment fait savoir qu'il était toujours inscrit dans le système de contrôle antidopage de l'UFC. Il a déclaré qu'il envisagerait un retour dans l'octogone si une offre appropriée se présentait, tout en se concentrant actuellement sur sa famille et l'accompagnement de jeunes athlètes.

Jones a également précisé que l'UFC devait lui proposer des combats contractuels, mais qu'il n'avait pas reçu d'offre concrète de la part de l'organisation ces derniers temps.

Que faut-il résoudre pour un retour ?

Pour que le prochain combat de Jones ait lieu, un accord doit être trouvé sur plusieurs points : l'adversaire, la catégorie de poids, la bourse et la date du combat.

Pour l'instant, ni l'UFC ni Jones n'ont fait d'annonce officielle concernant un adversaire ou une date précise. Par conséquent, le retour de l'ancien champion reste une possibilité réelle, mais pas encore un événement confirmé.

Dana White n'a pas totalement fermé la porte. La décision principale appartient désormais à Jon Jones : continuera-t-il à parler d'un retour ou signera-t-il un contrat pour fouler à nouveau l'octogone ?