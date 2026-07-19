La star de l'équipe d'Angleterre et d'Arsenal, Bukayo Saka, s'est exprimée pour la première fois sur sa participation à la Coupe du Monde et sur sa mise sur le banc lors de la demi-finale. Auteur d'un triplé lors du match pour la troisième place contre la France, le joueur a souligné qu'il était en pleine forme et qu'il méritait plus de temps de jeu. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien que l'équipe d'Angleterre ait battu la France 6-4, réalisant sa meilleure performance depuis 1966, l'attention s'est portée sur Bukayo Saka. Devenu le héros du match, l'ailier a démontré son talent et a remis en question les choix tactiques de Thomas Tuchel lors du match contre l'Argentine. Selon Goal.com, le joueur n'a pas caché son mécontentement lors de l'interview d'après-match.

Le choix surprenant de Tuchel et les tensions internes

Lors de la demi-finale perdue contre l'Argentine, Tuchel avait laissé Saka sur le banc, titularisant Morgan Rogers à sa place. Cette décision a suscité de vifs débats parmi les fans et les experts. Interrogé sur sa condition physique, Saka a répondu brièvement : « Bien sûr, j'aurais aimé jouer davantage. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. J'essaie de laisser mon jeu parler sur le terrain ».

Thomas Tuchel a tenté de justifier sa décision, expliquant qu'il s'agissait d'une intuition. Selon le technicien allemand, il pensait que Morgan Rogers pourrait apporter quelque chose de spécial en demi-finale. Tuchel a expliqué qu'il a toujours considéré Saka comme un joueur clé, mais que le rythme du match et la fatigue des joueurs l'avaient contraint à prendre cette décision.

Statistiques et rumeurs de blessures

Des rumeurs circulaient sur une éventuelle blessure de Saka, qui a enchaîné les matchs avec Arsenal en Premier League et en Ligue des champions. Ses absences lors de certains matchs de phase de groupes étaient liées à cela. Cependant, les statistiques montrent que même sans être à 100 %, Bukayo Saka reste l'élément offensif le plus efficace de l'équipe.

Avant les quarts de finale, il avait délivré trois passes décisives en seulement 192 minutes. Son triplé contre la France a prouvé qu'il est inégalable non seulement dans la créativité, mais aussi dans la finition. Tuchel a même admis ne pas avoir réalisé que Saka avait inscrit un triplé pendant le match, réaffirmant qu'il ne doutait pas de son talent.

Cette situation illustre la concurrence au sein de l'équipe d'Angleterre et la confiance du sélectionneur envers les jeunes talents. Néanmoins, le fait qu'un joueur aussi expérimenté et reconnu sur la scène internationale que Saka soit écarté lors d'un moment crucial pourrait devenir une source de critiques sérieuses pour Tuchel à l'avenir.