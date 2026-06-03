Zarina Yuldosheva et Durdona Qurbanova : La véritable relation en coulisses

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Zarina Yuldosheva et Durdona Qurbanova : La véritable relation en coulisses

Dans une interview pour l'émission « Navo mehmonda », l'actrice Zarina Yuldosheva a partagé des réflexions intéressantes sur sa vie personnelle et ses relations avec ses collègues. Au cours de l'entretien, le journaliste l'a interrogée sur l'amitié et la concurrence dans le milieu artistique. Plus précisément, la question était : « Si Imron a sa Durdona Qurbanova, Mirjalol Nematov a sa Zarina. Durdona Qurbanova est aussi l'une de vos amies les plus proches. Ressentez-vous une quelconque concurrence entre vous ? »

Zarina Yuldosheva a répondu à cette question avec sincérité et franchise. Elle a souligné qu'il n'y a jamais eu de concurrence entre elles et a affirmé qu'elles font toujours passer l'amitié avant le travail. Selon l'actrice, lorsqu'elles se rencontrent en dehors du travail, elles ne parlent pas d'art ou de rôles, mais de leur vie personnelle, de leurs expériences quotidiennes et de leurs secrets partagés.

Zarina a également noté en particulier qu'aucun désaccord ou conflit n'a jamais surgi avec Durdona au cours de leur carrière créative. Elle a souligné qu'un environnement sain et le respect mutuel sont très importants dans les relations entre artistes, et que ce sont précisément ces facteurs qui ont renforcé leur amitié.

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Charos
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