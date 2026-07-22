Surprises météorologiques en août : une chute brutale des températures est-elle à prévoir ?

Le mois d'août pourrait être marqué par des écarts par rapport aux normales climatiques, des changements brusques de température, des averses, des orages et des vents violents. Les synopticiens ont publié les prévisions préliminaires et générales pour ce mois.

Zamin.uz présente les détails sur les perspectives météorologiques attendues et les avertissements des experts.

Des journées chaudes vers la fraîcheur : dynamique des températures tout au long du mois

Selon Tatyana Pozdnyakova, spécialiste en chef du bureau météorologique de Moscou, la température mensuelle moyenne en août devrait être supérieure d'environ 1 degré aux normales climatiques. Cependant, le temps se rafraîchira progressivement au cours du mois :

Première décade : La période la plus chaude du mois. Il fera +13...+18°C la nuit et +20...+25°C le jour.

Deuxième décade : Le temps se rafraîchit sensiblement. La nuit, il fera +11...+16°C, et le jour, les thermomètres ne dépasseront pas +17...+22°C.

Troisième décade (fin du mois) : La baisse des températures se poursuit. Il fera environ +8...+13°C la nuit et +15...+20°C le jour.

Changements brusques et caprices de la nature

Leonid Starkov, météorologue en chef du portail « Gismeteo », souligne que des changements soudains, comme une chute de température de plusieurs degrés en une journée, ne sont pas exclus en août.

Dans la région de la capitale (Moscou), la situation devrait se compliquer davantage :

Phénomènes dangereux : Risque élevé d'averses, d'orages et de vents violents.

Incertitude des prévisions : En raison de la complexité des processus atmosphériques, il est presque impossible de prédire avec précision l'intensité ou le caractère destructeur de tels phénomènes anormaux un mois à l'avance.

Pourquoi ne peut-on pas se fier à 100 % aux prévisions à long terme ?

Les expertsexpliquent que les changements brusques attendus et l'activité orageuse ne peuvent être évalués avec précision que 3 à 5 jours avant l'événement.

Tatyana Pozdnyakova : « C'est précisément durant cette période de 3 à 5 jours que les principaux processus météorologiques déterminant le temps, comme la formation de cumulus massifs annonciateurs d'orages, deviennent clairement visibles. »

Par conséquent, bien que les synopticiens définissent les tendances générales, il est conseillé de se fier aux prévisions quotidiennes publiées à l'approche des événements pour planifier ses activités.

Prévisions de température pour août