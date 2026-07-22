Effondrement d'un tunnel en Inde : 12 ouvriers sont morts

Dans le nord-est de l'Inde, l'État du Sikkima été le théâtre d'une puissante explosion dans un tunnel en construction, entraînant de graves conséquences. Selon les premières informations, la tragédie a causé la mort d'au moins 12 ouvriers, tandis que 13 personnes sont portées disparues . C'est ce qu'a rapporté la BBC .

Il est précisé que l'incident le 20 juillet s'est produit à environ 1,5 kilomètre à l'intérieur du tunnel. Selon les conclusions préliminaires des experts, l'explosion de gaz méthane accumulé entre les roches a provoqué la catastrophe. Suite à l'explosion, une partie du tunnel s'est effondrée, libérant une épaisse fumée et des gaz toxiques.

Le tunnel où s'est produite la tragédie fait partie d'un grand projet d'infrastructure visant à acheminer l'eau de la rivière Testa vers les turbines d'une centrale hydroélectrique . Le projet est mis en œuvre par la National Hydroelectric Power Corporation, une entreprise publique.

Selon les données officielles, au moment de l'incident, 27 ouvriers travaillaient à différents endroits du tunnel. Deux d'entre eux ont réussi à sortir à temps, tandis que les 25 autres sont restés bloqués à l'intérieur.

Selon la police, jusqu'à présent, les corps de 12 ouvriers ont été retrouvés. Les secouristes poursuivent sans relâche la recherche des 13 ouvriers restés bloqués dans le tunnel.

Les forces de l'ordre ont identifié sept des victimes. Parmi elles, on compte des résidents de l'État du Sikkim ainsi que des travailleurs migrants venus du Bengale occidental, de l'Uttarakhand et de l'Assam.

Actuellement, la Force nationale d'intervention en cas de catastrophe de l'Inde mène des opérations de recherche et de sauvetage sur une section de 200 mètres du tunnel. Les experts déblaient les décombres étape par étape dans l'espoir de trouver des survivants.

Le ministre en chef de l'État du Sikkim, Prem Singh Tamang, a annoncé la création d'une commission d'enquête spéciale pour étudier en profondeur les causes de l'incident.