Des centaines d'entreprises font faillite en Estonie : des millions d'euros perdus

En Estonie, les cas d'insolvabilité, c'est-à-dire de faillite, parmi les entreprises et la population augmentent fortement ces dernières années. C'est ce qu'a indiqué Signe Viimsalu, chef du Service d'insolvabilité du pays, dans une lettre officielle adressée au Premier ministre Kristen Michal.

Viimsalu souligne que l'augmentation massive des faillites peut avoir un impact sérieux non seulement sur l'économie, mais aussi sur la stabilité sociale et le fonctionnement des institutions publiques. Selon elle, ce processus menace également la sécurité intérieure du pays.

Selon les données, au cours des six premiers mois de 2026, les créanciers n'ont pas pu récupérer plus de 50 millions d'euros en raison de 126 entreprises en faillite ne possédant aucun actif. À titre de comparaison, en 2025, le nombre de ces entreprises était de 192, causant des pertes financières d'environ 74 millions d'euros. Cela représente une augmentation de 52 % par rapport à l'année précédente.

Actuellement, la dette moyenne impayée de chaque entreprise en faillite sans actif a atteint 400 000 euros. Il y a trois ans, ce chiffre était inférieur à 100 000 euros. Les experts notent que dans de nombreux cas, les créanciers ne parviennent pas du tout à récupérer leurs fonds.

Les conséquences des faillites affectent également le budget de l'État. En 2025, le Fonds d'assurance chômage a versé plus d'un million d'euros d'indemnités aux employés d'entreprises sans actifs. Cependant, la législation actuelle ne permet pas de recouvrer ces fonds auprès des dirigeants des entreprises.

Selon les estimations du Service d'insolvabilité, le volume des faillites cachées dans le secteur des entreprises estonien a atteint environ 18 milliards d'euros. Signe Viimsalu avertit que cette situation pourrait entraîner une augmentation des inégalités sociales et de la criminalité, la désorganisation d'entreprises clés, l'affaiblissement de la stabilité du système financier, une vulnérabilité accrue aux influences extérieures et une baisse de la confiance envers les institutions publiques.