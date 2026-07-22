Eldor Shomurodov : « Plus de nos joueurs doivent rejoindre l'Europe »

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Eldor Shomurodov : « Plus de nos joueurs doivent rejoindre l'Europe »

Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov a été l'invité de l'émission « Nima gap ? » et a partagé ses réflexions sur le développement actuel et l'avenir du football dans le pays.

Le joueur a souligné qu'il est essentiel que les footballeurs locaux évoluent dans des clubs européens pour assurer la progression du football ouzbek.

« Plus nos joueurs rejoindront les championnats européens, plus cela contribuera au développement du football ouzbek. L'expérience acquise sur la scène internationale, la gestion de la pression et les matchs contre des équipes fortes augmentent. En conséquence, le niveau de nos joueurs et celui de notre équipe nationale s'élèveront », a déclaré Eldor Shomurodov.

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