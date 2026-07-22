La fusée chinoise Gravity-1 réussit son lancement depuis une plateforme en mer

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La fusée chinoise Gravity-1 réussit son lancement depuis une plateforme en mer

La société aérospatiale privée chinoise Orienspace a atteint un nouveau succès. Le 22 juillet, tôt le matin, le troisième vol de la fusée à propergol solide Gravity-1 (Yinli-1) a été réalisé avec succès. Ce lancement a attiré l'attention de la communauté mondiale non seulement pour ses performances techniques, mais aussi pour son lieu d'exécution. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La fusée a décollé depuis l'immense plateforme maritime DFHTG située dans les eaux de la mer de Chine orientale. Selon ixbt.com, le vol a été enregistré à 07h54, heure de Tachkent. Dans le cadre de cette mission, la fusée a placé avec succès neuf satellites en orbite terrestre basse.

Capacités techniques et charge utile

Gravity-1 est actuellement l'une des fusées à propergol solide les plus puissantes au monde. Sa masse au décollage est d'environ 400 tonnes et sa hauteur est de 30 mètres. Les moteurs de la fusée peuvent générer une poussée d'environ 600 tonnes au décollage, ce qui lui permet de transporter des charges lourdes dans l'espace.

Ce lanceur est capable de placer jusqu'à 6,5 tonnes en orbite terrestre basse et jusqu'à 4,2 tonnes en orbite héliosynchrone. Lors de cette mission, six appareils Dongpo, ainsi que des satellites à vocation scientifique et technique tels que Xiguang-2-01, Tianyi-49 et Zidingxiang-3, ont été livrés à destination.

Changements dans le processus de préparation

Il est à noter que les spécialistes d'Orienspace ont réussi à réduire considérablement le temps entre les vols. Environ neuf mois se sont écoulés entre le deuxième et le troisième lancement. À titre de comparaison, 21 mois avaient été nécessaires pour préparer la deuxième mission après le premier vol.

L'accélération du processus de préparation témoigne de l'efficacité des travaux de restauration et d'amélioration de l'infrastructure de lancement. L'utilisation d'une plateforme maritime permet à la Chine d'élargir la géographie des vols et de réduire les risques liés au survol des zones habitées.

De telles avancées dans le domaine de l'astronautique privée renforcent la position de la Chine sur le marché spatial mondial. Des fusées comme Gravity-1 devraient réduire le coût de mise en orbite des satellites commerciaux et faciliter l'accès à l'espace.

ChineEspaceFuséeOrienspaceGravity-1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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