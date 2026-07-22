Une nouvelle ère dans la cybersécurité : la startup Glow entre sur le marché avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars

Le développement rapide des technologies d'IA génère de nouvelles menaces dans le domaine de la cybersécurité. Dans ce contexte, la startup Glow, fondée par d'anciens dirigeants de Meta et Snowflake, a annoncé ses activités. Bien que l'entreprise n'ait pas encore révélé ses revenus, elle a été valorisée à 1,2 milliard de dollars par les investisseurs, devenant ainsi la nouvelle « licorne » du monde de la cybersécurité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Basée à Palo Alto, cette startup a réussi à lever 180 millions de dollars lors d'un tour de table de série A. Des fonds de capital-risque prestigieux tels que Sequoia Capital, Cyberstarts, Greenoaks et Redpoint Ventures ont participé au financement. Selon ixbt.com, cet investissement sera utilisé pour transformer radicalement le système de protection des terminaux (endpoint) utilisés par les employés des entreprises.

Défis de sécurité à l'ère de l'IA

Aujourd'hui, les pirates utilisent largement l'IA générative pour automatiser les attaques de phishing, développer des logiciels malveillants et mener des cyberattaques complexes. Les inquiétudes concernant la découverte et l'exploitation des vulnérabilités logicielles se sont accrues, notamment après la présentation du modèle Mythos AI par Anthropic. Glow vise précisément à contrer ces nouveaux types de menaces.

La plateforme Glow surveille les logiciels, les agents IA et les outils de développement utilisés sur les ordinateurs portables, serveurs et autres appareils connectés des employés. Grâce à des agents d'IA spécialisés, le système cartographie en permanence l'environnement d'entreprise, évalue les risques en temps réel et applique strictement les politiques de sécurité.

Une équipe expérimentée et une approche innovante

La startup a été fondée par Roi Tiger, ancien vice-président de Meta, Omer Singer, responsable de la stratégie de cybersécurité chez Snowflake, et Ophir Arie, responsable de la recherche chez Claroty. Roi Tiger souligne qu'au cours de la dernière décennie, toutes les données ont migré vers le cloud, mais désormais, l'IA pénètre directement dans les appareils des utilisateurs (endpoint), ce qui nécessite une mise à jour des méthodes de protection.

Actuellement, Glow utilise les modèles Gemini d'Anthropic et de Google pour alimenter sa plateforme. La startup a également développé son propre logiciel propriétaire pour améliorer la fiabilité de ces modèles et les adapter au contexte d'entreprise. Actuellement, le système exécute avec succès les tâches suivantes :

Bloquer l'installation de paquets npm malveillants ;

Identifier les agents IA tentant de télécharger des programmes suspects ;

Localiser les appareils où les outils de sécurité sont inactifs ou limités.

Glow devra rivaliser avec des géants comme CrowdStrike, Microsoft et SentinelOne. Cependant, alors que les systèmes traditionnels se concentrent principalement sur la détection après l'incident, Glow met l'accent sur la prévention en empêchant les logiciels malveillants et les agents IA dangereux d'accéder à l'environnement d'entreprise. La startup compte déjà des clients majeurs dans les secteurs de la santé, de la vente au détail et de la finance, couvrant des dizaines de milliers d'appareils.