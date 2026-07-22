Inès García est la troisième petite amie de Lamine Yamal

Des photos et des vidéos de la star espagnole du football Lamine Yamal avec sa nouvelle petite amie circulent largement sur les réseaux sociaux. Selon les informations relayées par les médias, le footballeur a assisté à un événement avec Inès García, une blogueuse et influenceuse de 21 ans.

Selon les rapports, Yamal a précédemment entretenu des relations avec Alex Padilla et la chanteuse argentine Nicki Nicole. Après la fin de sa brève relation avec Nicki Nicole, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux suggérant que la baisse de forme du joueur pourrait être liée à sa vie privée. Cependant, ces affirmations n'ont pas été officiellement confirmées.

Selon les dernières nouvelles, Yamal et Inès García se sont rencontrés début 2026 via les réseaux sociaux. Parmi les fans, l'idée qu'Inès influence positivement l'humeur et les performances du joueur fait l'objet de nombreuses discussions. Toutefois, aucune déclaration officielle n'a été faite par Yamal ou Inès García à ce sujet.