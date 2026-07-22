Le vide après la Coupe du Monde : à quoi s'attendre pour les fans de football

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Le vide après la Coupe du Monde : à quoi s'attendre pour les fans de football

Avec la fin de la Coupe du Monde 2026, un vide s'est installé dans le cœur de millions de fans. Après un mois de matchs intenses, de résultats surprenants et de moments palpitants, les supporters traversent ce qu'on appelle la « dépression post-Coupe du Monde ». Ce n'est pas un diagnostic clinique, mais un sentiment de manque habituel après un tournoi majeur. Cependant, le monde du football ne s'arrête pas et des événements passionnants nous attendent dans les prochaines semaines. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien qu'il reste encore un mois avant le début des grands championnats européens, il n'y a aucune raison de rester sans football. Selon Goal.com, les premières ligues majeures qui attireront l'attention des fans ouvriront leurs portes à la mi-août. La Liga espagnole débutera le 15 août, tandis que la Saudi Pro League commencera sa nouvelle saison encore plus tôt, le 13 août.

Matchs amicaux et tournois prestigieux entre clubs

Dans le cadre de la préparation à la nouvelle saison, de nombreuses grandes équipes disputent des matchs amicaux. Ces rencontres sont une excellente occasion non seulement de retrouver la forme physique, mais aussi de tester les nouvelles recrues. L'Emirates Cup, traditionnellement organisée par Arsenal, champion en titre de la Premier League, revêt une importance particulière cette année.

Le 9 août, le club londonien d'Arsenal accueillera le Borussia Dortmund sur son terrain. Ce match, qui se déroulera en soirée, montrera le niveau de préparation des équipes avant la nouvelle saison. Pour les fans de stars comme Lionel Messi et Mohamed Salah, cette période ne sera pas ennuyeuse, car leurs clubs continuent de participer à divers tournois internationaux.

De plus, les tours de qualification de la Ligue des Champions et de l'Europa League se poursuivront début août. Bien que les grandes équipes n'entrent pas encore en lice, c'est l'idéal pour ceux qui veulent ressentir l'atmosphère du football européen. La lutte des petits clubs pour atteindre la phase de groupes est toujours acharnée.

En résumé, la pause pour les fans de football ne sera pas longue. Il est conseillé de noter les dates suivantes :

  • 9 août : Match Arsenal vs Borussia Dortmund dans le cadre de l'Emirates Cup ;
  • 13 août : Début du championnat d'Arabie Saoudite ;
  • 15 août : Ouverture de la nouvelle saison de la Liga espagnole.

Grâce à ces compétitions, les fans pourront combler le vide laissé par la Coupe du Monde et assister aux nouveaux succès de leurs stars préférées. La saison de football est sur le point d'entrer dans sa phase la plus intense.

FootballCoupe du MondeArsenalLionel MessiMohamed Salah
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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