Le vide après la Coupe du Monde : Guide pour les fans de football jusqu'à la nouvelle saison

Après la fin de la Coupe du Monde 2026, un vide particulier s'est installé dans le cœur de millions de fans de football. Après un mois de matchs intenses, de résultats inattendus et de moments palpitants, le retour à la vie quotidienne n'est pas facile pour beaucoup. Le terme « dépression post-Coupe du Monde » est même apparu sur les réseaux sociaux. Cependant, le grand football n'est pas en pause ; au contraire, nous sommes à l'aube de nouvelles émotions au niveau des clubs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien qu'il reste plus d'un mois avant le début des principaux championnats européens, le monde du football ne s'est pas arrêté. La question principale pour les fans est la suivante : comment passer le temps jusqu'au coup d'envoi des championnats nationaux de manière significative ? Selon Goal.com, une série de compétitions prestigieuses et de matchs amicaux sont prévus pour que les passionnés de football ne s'ennuient pas.

Les premiers pas de la nouvelle saison et les tournois prestigieux

Dans le cadre de la préparation d'avant-saison, de nombreuses grandes équipes disputent des matchs de contrôle sur différents continents. Il convient de prêter une attention particulière au tournoi traditionnellement organisé par Arsenal , champion en titre de la Premier League anglaise. Le 9 août, au stade Emirates de Londres, se déroulera le match de l'Emirates Cup entre Arsenal et le club allemand du Borussia Dortmund. Ce match est attendu comme un test important pour montrer le niveau de préparation des équipes avant la nouvelle saison.

Il y a également beaucoup de nouvelles pour les fans de stars comme Lionel Messi et Mohamed Salah. Alors que Lionel Messi poursuit ses aventures en MLS, Mohamed Salah se prépare pour ses premiers matchs officiels sous la direction d'un nouvel entraîneur à Liverpool. Les meilleurs clubs européens ont déjà commencé leurs tournées à travers les États-Unis et l'Asie.

Début des championnats et tours de qualification

Pour les fans assoiffés de football européen, la Liga espagnole ouvrira ses portes le 15 août. Mais avant cela, le 13 août, la Saudi Pro League débutera. Devenu un foyer de stars ces dernières années, ce championnat sera sans aucun doute au centre de l'attention de nombreux fans. Voici les compétitions à surveiller prochainement :

Tours de qualification de la Ligue des Champions et de l'Europa League ;

Match Arsenal – Borussia Dortmund dans le cadre de l'Emirates Cup ;

La nouvelle saison du championnat d'Arabie Saoudite ;

Les matchs d'ouverture de la Liga espagnole.

Bien que les premiers tours de qualification de la Ligue des Champions ne soient pas toujours à un rythme élevé, l'intensité entre les équipes luttant pour atteindre la phase de groupes ne laissera pas les fans s'ennuyer. Il n'y a donc aucune raison de céder à la dépression post-Coupe du Monde – le grand football revient déjà.