Réponse inattendue d'Ulugbek Rahmatullayev : Qu'est-ce que le bonheur ? (Vidéo)

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Réponse inattendue d'Ulugbek Rahmatullayev : Qu'est-ce que le bonheur ? (Vidéo)

Dans un message vidéo publié sur sa page Instagram, le chanteur Ulugbek Rahmatullayev a partagé ses réflexions sincères et inhabituelles sur le concept de « bonheur ».

Selon lui, comme on n'est souvent pas préparé aux questions posées lors des interviews et conversations, on ne répond parfois pas exactement comme on le souhaiterait. Après l'échange, viennent des pensées du type « J'aurais pu le dire autrement ».

« J'ai réfléchi à une chose : on pose beaucoup de questions dans les interviews. Faute de préparation, on ne répond parfois pas comme on le voudrait. Ensuite, on se dit : 'J'aurais pu le dire autrement.' À mon avis, le bonheur, c'est de rentrer chez soi et de voir les dessins que vos enfants ont gribouillés sur les murs avec des stylos ou des crayons », déclare le chanteur.

Cette réflexion s'est largement répandue sur les réseaux sociaux et a été chaleureusement accueillie par les fans. De nombreux observateurs ont soutenu cette confession sincère du chanteur en partageant leurs propres avis dans les commentaires.

Ulugbek RahmatullayevInstagram
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