Nouveau duo de Sevinch et Kamron : « Gul » bientôt disponible

Les chanteurs Sevinch Mo‘minova et Kamron Mo‘minov ont annoncé qu'ils travaillaient sur un nouveau duo pour leurs fans. La nouvelle chanson s'intitule « Gul ».

Bien que la date officielle de la première de la chanson n'ait pas encore été annoncée, les artistes ont indiqué qu'elle serait bientôt présentée aux auditeurs. Les chanteurs ont partagé un court extrait du morceau sur leurs pages Instagram, augmentant encore l'enthousiasme des fans.

Le teaser publié s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux et a été chaleureusement accueilli par les auditeurs. De nombreux observateurs laissent des commentaires positifs, saluant la mélodie de la chanson et l'harmonie du duo.

Les fans, en particulier, ont exprimé leur impatience d'entendre la version complète de la chanson et demandent une sortie anticipée. Il est évident que la chanson « Gul » a déjà réussi à susciter un vif intérêt avant même sa sortie.