La fille aînée de Sridevi victime d'un incident effrayant lors d'une première

La première d'un nouveau film avec Janhvi Kapoor, fille aînée de la célèbre actrice indienne Sridevi, a été marquée par un incident inattendu et dangereux.

Pendant l'événement, alors qu'elle était assise à côté du célèbre acteur Ram Charan, un fan s'est approché de la scène et a fait un geste agressif provoquant panique et désordre.

La situation aurait pu s'aggraver si les gardes du corps de l'acteur n'étaient pas intervenus rapidement. Le personnel de sécurité a immédiatement évacué le fan de la scène.

Janhvi Kapoor aurait été choquée et effrayée par cet incident inattendu. L'événement a été brièvement interrompu.

L'incident a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux, relançant le débat sur la sécurité lors des événements impliquant des célébrités.