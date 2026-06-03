La fille aînée de Sridevi victime d'un incident effrayant lors d'une première
La première d'un nouveau film avec Janhvi Kapoor, fille aînée de la célèbre actrice indienne Sridevi, a été marquée par un incident inattendu et dangereux.
Pendant l'événement, alors qu'elle était assise à côté du célèbre acteur Ram Charan, un fan s'est approché de la scène et a fait un geste agressif provoquant panique et désordre.
La situation aurait pu s'aggraver si les gardes du corps de l'acteur n'étaient pas intervenus rapidement. Le personnel de sécurité a immédiatement évacué le fan de la scène.
Janhvi Kapoor aurait été choquée et effrayée par cet incident inattendu. L'événement a été brièvement interrompu.
L'incident a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux, relançant le débat sur la sécurité lors des événements impliquant des célébrités.
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