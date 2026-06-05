La soirée de concert mémorable et inoubliable du groupe Ummon a laissé une forte impression sur les fans. Cette performance a été riche en moments vraiment inoubliables pour les dévots du groupe.

Pendant le concert, le groupe Ummon a interprété ses chansons les plus populaires, qui ont été chaleureusement accueillies par le public. L'ambiance du concert et la participation active des fans ont donné une atmosphère unique à la soirée.

Ce concert du groupe Ummon est devenu une soirée vraiment inoubliable pour les fans, et l'ambiance et l'énergie dans la salle resteront sans aucun doute longtemps dans les mémoires.