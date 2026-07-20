Guardiola proche de l'Italie ? Une rencontre a eu lieu à Barcelone

Un tournant inattendu a eu lieu dans la course au poste de sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie. Pep Guardiola est pratiquement considéré comme l'un des principaux candidats pour diriger la « Squadra Azzurra ».

Selon Sky Sport, Paolo Maldini et Leonardo ont rencontré le technicien espagnol à Barcelone le week-end dernier. Les parties ont discuté des conditions d'une éventuelle collaboration pendant plusieurs jours.

Quel projet a été proposé à Guardiola ?

La direction italienne n'attend pas seulement des résultats à court terme du nouveau sélectionneur, mais aussi une reconstruction profonde de l'équipe nationale.

Selon les sources, un projet à long terme allant jusqu'à la Coupe du Monde 2030 a été présenté à Guardiola. Il prévoit l'intégration de jeunes joueurs, le renouvellement du style de jeu de l'équipe et la restauration du statut de l'Italie sur la scène internationale.

Le processus de renouvellement devrait commencer par la Ligue des nations de l'UEFA, puis préparer l'effectif pour l'Euro 2028 et la Coupe du Monde 2030.

Pourquoi Maldini choisit-il Guardiola ?

Paolo Maldini et Pep Guardiola sont liés par des années de respect mutuel et de relations étroites. La partie italienne voit en l'Espagnol un entraîneur capable d'apporter une philosophie de jeu claire à l'équipe nationale.

Dans le football de club, Guardiola a connu un grand succès avec son style basé sur la possession de balle, le pressing haut et l'attaque placée. La direction italienne souhaite également créer un nouveau modèle footballistique qui servira l'équipe nationale pendant de nombreuses années.

«Manchester City» : une ère terminée

Guardiola a quitté Manchester City à la fin de la saison dernière. Il dirigeait le club anglais depuis 2016, remportant six fois la Premier League, ainsi que la Ligue des champions et la Coupe du Monde des clubs.

Le technicien avait initialement déclaré qu'il souhaitait faire une pause dans sa carrière d'entraîneur. C'est pourquoi la rencontre avec la partie italienne ne signifie pas qu'une nomination est inévitable.

Pas encore d'accord officiel

La candidature de Guardiola n'est plus seulement un rêve ou une idée initiale. Le fait que Maldini et Leonardo se soient rendus à Barcelone pour négocier directement avec lui montre que la partie italienne prend cette option très au sérieux.

Cependant, le désir de repos de l'entraîneur et les conditions financières de l'accord pourraient être des points clés des négociations. C'est pourquoi aucune annonce officielle n'a été faite concernant un accord définitif.

Pirlo et Mancini également sur la liste

Outre Guardiola, les candidatures de Andrea Pirlo et Roberto Mancini sont également à l'étude. Certaines sources italiennes considèrent Pirlo comme une option plus pragmatique et financièrement abordable.

Aucune décision finale n'a encore été prise. Mais après la rencontre à Barcelone, la probabilité que Guardiola travaille en Italie est devenue beaucoup plus sérieuse qu'auparavant. La question principale est désormais : l'Espagnol acceptera-t-il de se tester au niveau international après ses succès en club ?