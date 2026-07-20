Zabihillo O‘rinboyev quitte Navbahor et rejoint un nouveau club

L'international ouzbek l'attaquant expérimenté Zabihillo O‘rinboyev a changé d'équipe avant la seconde moitié de la saison. Le joueur de 31 ans a fait ses adieux à Navbahor pour rejoindre le club de Sogdiana Jizzakh.

Ce transfert marque une nouvelle étape dans la carrière de l'attaquant. O‘rinboyev cherchera à obtenir plus de temps de jeu dans sa nouvelle équipe et à se distinguer à nouveau par ses buts.

Fin d'une période d'un an et demi à Navbahor

Zabihillo O‘rinboyev a défendu les couleurs du club de Namangan, Navbahor, au cours des 18 derniers mois.

Cependant, la saison actuelle ne s'est pas déroulée comme prévu pour le joueur. En raison d'une blessure, il n'a disputé que cinq matchs en Super League, marquant un seul but.

Le manque de temps de jeu et les problèmes liés aux blessures ont probablement influencé la décision de l'attaquant de choisir une nouvelle équipe durant la trêve.

Sogdiana renforce sa ligne d'attaque

Le club de Jizzakh a renforcé ses options offensives en recrutant cet attaquant chevronné.

L'expérience d'O‘rinboyev en Super League, ses déplacements dans la surface et son instinct de buteur pourraient s'avérer cruciaux pour Sogdiana lors de la seconde partie de saison.

Désormais, l'enjeu principal est que le joueur retrouve sa pleine condition physique après sa blessure et s'adapte rapidement au style de jeu de sa nouvelle équipe.

Un parcours dans plusieurs clubs

Au cours de sa carrière, Zabihillo O‘rinboyev en Ouzbékistan, a joué pour plusieurs clubs renommés.

Il a auparavant défendu les couleurs de Bunyodkor et de Metallurg. Désormais, Sogdiana s'ajoute à cette liste.

Pour l'attaquant de 31 ans, cette période à Jizzakh pourrait être l'occasion de se relancer. Ayant peu joué à Navbahor à cause d'une blessure, O‘rinboyev vise à augmenter son compteur de buts dans son nouveau club.