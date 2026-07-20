L'Ouzbékistan chute de 10 places au classement FIFA : la raison est connue

La FIFA a publié le classement actualisé des équipes nationales. L'équipe nationale d'Ouzbékistan a chuté de 10 places, tombant au 60e rang mondial.

L'équipe dirigée par Fabio Cannavaro compte désormais 1409,73 points. Lors du dernier calcul, l'Ouzbékistan a perdu 23,11 points, les résultats décevants lors de la Coupe du Monde 2026 étant cités comme la cause principale.

Les résultats du Mondial ont sérieusement impacté le classement

Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan ait participé à la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire, elle n'a pas pu obtenir les résultats escomptés.

Les points perdus après les rencontres du Mondial ont conduit l'équipe à passer de la 50e à la 60e place du classement FIFA.

Il s'agit de l'une des plus fortes baisses observées récemment pour l'Ouzbékistan. L'équipe tentera désormais de récupérer les places perdues en obtenant des résultats positifs lors des prochaines rencontres internationales.

L'Ouzbékistan est septième en Asie

Parmi les équipes du continent, le Japon conserve sa position de leader. Les Japonais occupent la 17e place du classement général.

Les meilleures équipes d'Asie :

Japon — 17e place ; Iran — 22e place ; Australie — 28e place ; Corée du Sud — 32e place.

L'Ouzbékistan, avec sa 60e place mondiale, est classé septième parmi les équipes asiatiques.

L'équipe nationale devra augmenter considérablement ses points au classement pour se rapprocher du top 4 continental.

L'Espagne devient également numéro un au classement mondial

Après avoir battu l'Argentine 1-0 en prolongation lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Espagne est devenue le nouveau leader du classement FIFA.

Les Espagnols comptent 1995,88 points. Le titre mondial leur a permis de dépasser l'ancien leader, l'Argentine.

Le top 5 du classement actualisé est le suivant :

Espagne ; Argentine ; France ; Angleterre ; Brésil.

Ainsi, en plus du trophée mondial, l'Espagne a également décroché le statut de meilleure équipe nationale au monde.

Quelles équipes figurent dans le top 15 ?

Le haut du classement FIFA comprend également le Maroc, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas et le Mexique.

De plus, la Colombie, l'Allemagne, la Croatie, la Suisse et l'Italie complètent le top 15.

Les résultats de la Coupe du Monde ont radicalement modifié la position de plusieurs équipes. Si certaines ont progressé, celles qui n'ont pas atteint les objectifs, comme l'Ouzbékistan, ont perdu un nombre important de points.

Une nouvelle mission pour l'équipe de Cannavaro

La chute de 10 places de l'Ouzbékistan a été un sérieux avertissement pour l'équipe nationale. Désormais, l'équipe doit non seulement revoir sa composition et son style de jeu, mais aussi restaurer sa position au classement FIFA.

Chaque résultat lors des prochains matchs officiels et amicaux aura une importance capitale, car le classement peut influencer le chapeau de l'équipe lors des tirages au sort des futurs tournois.

La Coupe du Monde 2026 a été une expérience historique pour le football ouzbek. Cependant, le nouveau classement montre également la nécessité de tirer des conclusions sérieuses de cette expérience.