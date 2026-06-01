NYDIG : Un investisseur majeur derrière une transaction de 1,3 milliard USD sur les actions IBIT

La transaction en bloc de 1,26 milliard de dollars réalisée la semaine dernière sur le fonds iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock était très probablement une sortie rapide d'un investisseur majeur (une « baleine ») d'une position directionnelle. Greg Cipolaro, responsable de la recherche chez la société de services financiers NYDIG, a analysé les détails de cette opération et est parvenu à cette conclusion. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte.

Mardi, un trader anonyme a vendu 29,2 millions d'actions IBIT de BlackRock via un « dark pool », une plateforme privée où les institutions effectuent des transactions importantes sans impacter le marché public. Dans un rapport de recherche, Cipolaro a souligné que le vendeur a accepté de céder les actions à 1,01 dollar en dessous du prix du marché, renonçant à 29,5 millions de dollars de profit pour une exécution rapide. Cela témoigne d'une sortie urgente d'une position concentrée.

Les transactions importantes influencent généralement le sentiment du marché. Suite à cette vente, le prix du Bitcoin (BTC) a chuté de 2,8 % au cours de la journée. Selon l'analyste ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, le marché a mieux absorbé cette vente massive que prévu. Cependant, la raison de la décision du vendeur — contraintes personnelles ou changement de perspective d'investissement — reste inconnue.

Les ETF Bitcoin cotés aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de capitaux pendant 11 jours de bourse consécutifs. Selon les données de Farside Investors, 333,6 millions de dollars ont été retirés des fonds le jour même de la transaction IBIT. Depuis le 14 mai, plus de 2,9 milliards de dollars ont quitté les ETF.

Pendant ce temps, le sentiment général du marché reste instable. Le Crypto Fear & Greed Index affichait 29 sur 100 lundi, signalant la « peur » sur le marché. Cipolaro estime que les méthodes utilisées par la baleine indiquent une urgence, ce qui pourrait être lié à des retraits de fonds par les investisseurs ou à des contraintes de bilan.