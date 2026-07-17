L'expert biélorusse Anatoliy Yurevich d'Abdukodir Khusanov «Manchester City» ne doit pas seulement à sa vitesse et à sa puissance physique. Selon lui, deux qualités essentielles distinguent le défenseur ouzbek de ses pairs.

Les deux forces principales de Khusanov

Yurevich sport5.by a déclaré dans une interview qu'il connaît Khusanov depuis ses 16 ans. L'expert a souligné que si la vitesse et l'athlétisme du joueur sont évidents, les facteurs qui l'ont propulsé au sommet sont différents.

« Abdukodir possède deux qualités très développées : la première est son noyau interne, c'est-à-dire son caractère. La seconde est sa fantastique capacité d'apprentissage », a déclaré Yurevich.

Selon l'entraîneur, le talent inné d'un joueur est moins important que le championnat dans lequel il évolue. Mais les capacités naturelles ne suffisent pas : un caractère fort et une capacité à assimiler de nouvelles connaissances sont nécessaires pour se développer.

Que manque-t-il aux joueurs biélorusses ?

Yurevich n'a pas nié que le football biélorusse possède de jeunes talents. Cependant, il a noté que pour la plupart, l'attitude envers le travail et la motivation entravent leur progression vers le haut niveau international.

Il souligne que certains joueurs :

ne savent pas s'entraîner correctement ;

ne fixent pas d'objectifs finaux clairs ;

ne font pas assez d'efforts pour réussir ;

abordent le processus de travail de manière amateur et non professionnelle.

Khusanov, lui, comprenait les tâches confiées par l'entraîneur et s'efforçait de les exécuter pleinement. Yurevich a affirmé que cette attitude a été décisive dans sa progression rapide.

« Lorsque l'entraîneur et le joueur sont en harmonie, le résultat apparaît »

L'expert a souligné que chaque joueur a une limite de potentiel, et que le rôle de l'entraîneur est d'en tirer le résultat maximal.

Selon Yurevich, l'entraîneur doit proposer au joueur un plan de travail et de développement clair. Le joueur, quant à lui, doit exécuter ces tâches consciemment, pleinement et avec discipline.

« C'est quand ces deux éléments s'harmonisent qu'un vrai joueur émerge », a-t-il déclaré.

Dans le cas de Khusanov, l'exigence de l'entraîneur et l'attitude du joueur ont convergé. Résultat : un jeune défenseur presque inconnu en Biélorussie a atteint l'un des meilleurs clubs mondiaux en quelques années.

La route vers le grand football a commencé à Minsk

Abdukodir Khusanov a été formé à l'académie du Bunyodkor, mais n'a pas disputé de match officiel avec l'équipe première. En 2022, il a rejoint le club biélorusse Energetik-BGU et s'est développé pendant près de trois ans sous la direction de Yurevich.

C'est à Minsk que sa vitesse, sa détermination dans les duels et ses interventions défensives ont attiré l'attention des clubs européens. Khusanov lui-même a souligné plus tard qu'il avait bénéficié d'une excellente école de football en Biélorussie.

À l'été 2023, il a été transféré au club français du RC Lens. Le club français a particulièrement noté la vitesse, la puissance physique et la fiabilité de Khusanov dans les duels.

Un transfert historique de 40 millions d'euros

En janvier 2025, Manchester City a signé Khusanov jusqu'à l'été 2029. Il est devenu le premier joueur ouzbek à rejoindre un club de Premier League.

Bien que le montant du transfert n'ait pas été officiellement divulgué, Reuters a rapporté que la somme était d'environ 40 millions d'euros. Il s'agit du transfert record de l'histoire du football ouzbek.

La valeur marchande actuelle de Khusanov sur Transfermarkt est estimée à 50 millions d'euros. Lors de sa première saison complète à Manchester City, il a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues.

La leçon principale derrière le succès de Khusanov

Le parcours d'Abdukodir Khusanov montre que le talent seul ne suffit pas pour le haut niveau. Si la vitesse et la puissance physique ont ouvert ses opportunités, son caractère, sa capacité d'apprentissage et son sérieux à l'entraînement ont transformé ce potentiel en résultats.

Selon Yurevich, c'est ce qui distingue Khusanov des autres : il ne s'est pas contenté d'écouter les consignes de l'entraîneur, il les a comprises et les a pleinement appliquées sur le terrain.

Selon vous, Abdukodir Khusanov peut-il devenir le meilleur défenseur du monde à l'avenir ?