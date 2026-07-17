Casillas lance un défi audacieux à l'Argentine avant la finale

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Casillas lance un défi audacieux à l'Argentine avant la finale

À l'approche de la finale de la Coupe du Monde 2026, la rivalité entre l'Espagne et l'Argentine s'intensifie. Iker Casillas, gardien légendaire de la Roja, a adressé un message confiant aux champions en titre avant le choc décisif.

« Il n'y aura pas de quatrième étoile »

Selon des informations relayées par les médias, Casillas a affirmé qu'ils ne laisseraient pas l'Argentine remporter son quatrième titre mondial.

« Argentine, vous n'aurez pas de quatrième étoile ! Nous visons la deuxième ! Allez l'Espagne ! », a écrit l'ancien gardien dans un message qui lui est attribué.

Ces propos reflètent l'enthousiasme et la confiance des supporters espagnols envers leur équipe avant la finale.

L'Espagne proche d'un deuxième sacre

L'Espagne atteint la finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire. L'équipe a remporté son premier et unique titre en 2010 en Afrique du Sud.

Lors de ce tournoi, Casillas gardait les cages et a soulevé le trophée en tant que capitaine. 16 ans plus tard, il espère voir la nouvelle génération réitérer cet exploit historique.

L'Argentine en quête d'une quatrième étoile

L'Argentine a été sacrée championne du monde en 1978, 1986 et 2022. Si l'équipe menée par Lionel Messi bat l'Espagne, elle remportera son deuxième titre consécutif et le quatrième de son histoire.

L'Argentine pourrait devenir la première nation à conserver son titre mondial depuis le Brésil en 1962. L'Espagne, quant à elle, tentera de décrocher sa deuxième étoile depuis 2010.

Un choc entre deux générations et deux styles

Dans ce match décisif, l'Argentine prolifique de Lionel Messi affrontera l'Espagne portée par Lamine Yamal et Rodri.

Alors que l'Argentine est l'équipe la plus offensive du tournoi, l'Espagne se distingue par sa solidité défensive. La finale promet d'être un duel tactique entre deux styles de jeu opposés.

Le terrain tranchera

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine aura lieu le 19 juillet à East Rutherford, aux États-Unis.

Casillas est convaincu que l'Argentine ne décrochera pas sa quatrième étoile. Mais cette prédiction se réalisera-t-elle, ou Messi écrira-t-il encore l'histoire ? La réponse sera donnée sur le terrain.

Selon vous, l'Espagne remportera-t-elle sa deuxième étoile ou l'Argentine sera-t-elle sacrée pour la quatrième fois ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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