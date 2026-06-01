Le Congrès américain de retour et rapport sur l'emploi : Analyse crypto hebdomadaire

·37·Économie
Le Congrès américain de retour et rapport sur l'emploi : Analyse crypto hebdomadaire

Le Congrès américain devrait reprendre ses travaux cette nouvelle semaine. Cela marque le début d'une période cruciale pour de nouvelles initiatives législatives concernant le marché des cryptomonnaies et la régulation des actifs numériques. De plus, la conclusion des discussions publiques sur le projet GENIUS sera au centre de l'attention des investisseurs. C'est ce que rapporte Coindesk.com .

Sur le plan macroéconomique, la publication du prochain rapport sur l'emploi concernant le marché du travail américain est attendue. Ces données pourraient déterminer les prochaines étapes de la Fed concernant les baisses de taux d'intérêt. Le taux de chômage et le nombre de nouveaux emplois affectent directement les prix des actifs majeurs tels que le Bitcoin et l'Ethereum.

Dans le cadre de l'analyse crypto hebdomadaire, une liste des mises à jour importantes de l'écosystème blockchain et des événements économiques majeurs a été établie. Les investisseurs doivent également surveiller l'évolution des indices Nasdaq et S&P 500, car la corrélation entre les actions technologiques et le marché crypto reste élevée.

Dans le contexte des changements économiques attendus tout au long de la semaine, les fluctuations de l'indice USD et des prix de l'or pourraient également influencer la liquidité sur le marché des actifs numériques. La communauté crypto surveille particulièrement de près l'attitude des législateurs américains envers les monnaies numériques.

BitcoinCryptomonnaieCongrès américainÉconomieBlockchain
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Quelle quantité d'essence a été produite en Ouzbékistan en 4 mois ?Aujourd'hui, 08:03Baisse significative de la production de gaz naturel en OuzbékistanAujourd'hui, 07:34Système de paiement des impôts simplifié pour les entrepreneurs en OuzbékistanAujourd'hui, 07:24Le prix du Bitcoin chute sous 66 000 $ sur fond de tensions USA-IranAujourd'hui, 07:19Le Trésor américain sanctionne quatre grandes bourses crypto iraniennesAujourd'hui, 07:17New York et l'Union européenne collaborent sur la surveillance des stablecoinsAujourd'hui, 07:13
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Économie actualités

Les taux de change pour le 21 mai ont été annoncés
Le taux de change du dollar pour le 14 mai est annoncé
Un nouvel espoir pour la baisse des prix de la viande dans l'élevage
Les taux de change pour le 25 mai ont été annoncés
Le taux de change du dollar pour le 12 mai est annoncé
Le taux de change du dollar pour le 5 mai a été publié
Le taux de change du dollar augmente en Ouzbékistan
Le taux de change du dollar pour le 13 mai est annoncé