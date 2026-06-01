Coinbase lance les virements bancaires en roupies en Inde

Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine, a étendu ses activités sur le marché indien en permettant aux clients locaux d'effectuer des virements directs en roupies entre leurs comptes bancaires et les marchés crypto. Selon un article de blog publié dimanche par l'entreprise, les utilisateurs peuvent désormais déposer et retirer des fonds via le système IMPS (Immediate Payment Service). C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .

Cette étape fait suite à l'enregistrement officiel de Coinbase auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU) indienne. Cela permet à la plateforme d'opérer légalement dans le cadre des réglementations anti-blanchiment (AML) du pays. Les traders indiens peuvent désormais accéder aux marchés spot, aux contrats à terme perpétuels et à l'interface Advanced Trade via une plateforme unique.

Pour rappel, Coinbase avait tenté de pénétrer le marché indien en 2022, mais avait dû suspendre ses services après avoir rencontré des problèmes avec les paiements UPI. Le nouveau système IMPS, contrairement à des concurrents comme Binance et KuCoin, permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions directement via l'infrastructure bancaire.

Malgré l'imposition par le gouvernement indien d'une taxe de 30 % sur les revenus issus des crypto-actifs et d'une taxe TDS de 1 % sur chaque transaction, le pays reste l'un des marchés les plus attractifs au monde pour les actifs numériques. Dans l'indice d'adoption mondiale des cryptomonnaies 2025 de Chainalysis, l'Inde s'est classée première parmi 150 pays.

Coinbase a également créé un carnet d'ordres dédié en INR (roupies) pour assurer la liquidité locale. Cela facilite grandement le trading pour les utilisateurs locaux dans leur monnaie nationale tout en tirant parti des capacités d'une plateforme mondiale.