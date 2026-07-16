Inquiétude avant la finale de la Coupe du Monde : Lamine Yamal quitte l'entraînement sur blessure

Alors que la finale décisive de la Coupe du Monde 2026 approche, l'équipe d'Espagne est sous la menace d'une perte majeure. Lamine Yamal, star et révélation de l'équipe, n'a pas pu participer à l'entraînement collectif en raison d'une blessure à la jambe gauche. Cette situation inquiète les supporters et le staff technique avant le choc de dimanche contre l'Argentine de Lionel Messi. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, bien que l'Espagne ait commencé sa préparation pour la finale, l'ailier de 19 ans a dû s'entraîner individuellement. Un bandage était visible sur la cuisse gauche de Yamal. Il s'avère que le jeune talent a reçu un coup violent lors de la demi-finale contre la France. Dans cette action, Lucas Digne l'avait fait tomber dans la surface de réparation, une faute transformée en penalty par Mikel Oyarzabal.

Conclusion du staff médical et mesures de précaution

Bien que Lamine Yamal n'ait pas ressenti la douleur pendant le match en raison de l'adrénaline, la blessure s'est manifestée après son retour à l'hôtel à Dallas. Le staff médical espagnol surveille attentivement l'état du joueur. Il convient de noter que Yamal avait déjà été éloigné des terrains pendant une longue période en avril dernier en raison d'une blessure au genou. Par conséquent, le staff technique gère sa charge de travail avec prudence.

Selon les informations du journal Diario AS, l'écartement du joueur du groupe principal est avant tout une mesure préventive. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente veut que son arme offensive la plus dangereuse soit prête à 100 % pour la finale. Les experts sont confiants quant au rétablissement physique de Yamal et à sa capacité à disputer ce duel historique contre Lionel Messi.

Lamine Yamal a disputé tous les matchs de l'Espagne lors de ce tournoi et est devenu une figure centrale du jeu offensif de l'équipe. Il avait également réussi à marquer contre l'Arabie Saoudite lors de la phase de groupes. Désormais, le monde entier a les yeux rivés sur la performance du joueur formé au FC Barcelone face à son idole, Messi.

Autres problèmes dans l'effectif

Yamal n'est pas le seul souci dans le camp espagnol. Pedro Porro, élu meilleur joueur de la demi-finale, s'entraîne également selon un programme individuel. Le défenseur de Tottenham a abattu un travail considérable lors de tous les matchs de la phase à élimination directe, ce qui a provoqué une fatigue musculaire. Les médecins considèrent l'état de Porro comme une simple fatigue.

Pour l'équipe d'Espagne, cette finale n'est pas seulement une question de titre, mais aussi l'occasion de prouver la suprématie absolue de la nouvelle génération sur la scène mondiale. Si Yamal et Porro reviennent, Luis de la Fuente disposera de son effectif complet. Pour l'instant, les supporters attendent avec impatience les rapports médicaux jusqu'à dimanche soir.