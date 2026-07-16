L'application Stardust transmet les données de santé des utilisateurs à des tiers

Bien que l'application populaire de suivi de la santé féminine Stardust promette la confidentialité des données à ses utilisateurs, il s'est avéré qu'elle partage en réalité des informations médicales sensibles avec des sociétés d'analyse. Une étude récente menée par des chercheurs de Mozilla a révélé que l'application envoie les données personnelles des utilisateurs à la plateforme d'analyse RudderStack. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon le rapport de Mozilla, les données transmises incluent la date de naissance de l'utilisateur, le type de contraception, les objectifs reproductifs et même des symptômes de santé spécifiques. Bien que Stardust transmette ces informations sans nom, via un identifiant spécial, les experts ne considèrent pas cela comme une anonymisation suffisante. La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a averti à plusieurs reprises qu'il n'est pas difficile de lier des données à une personne spécifique à l'aide de tels identifiants.

Promesses de sécurité et réalité

Il est intéressant de noter que Stardust affiche sur son site web le slogan : « Vos données sont privées. Point final ». Cependant, les analyses effectuées par TechCrunch et la chercheuse de Mozilla Shoshana Wodinsky ont montré que ces affirmations sont loin de la réalité. Auparavant, l'entreprise affirmait que les données étaient « chiffrées de bout en bout » (end-to-end encryption), mais l'examen du trafic réseau a révélé que l'entreprise elle-même avait accès à ces informations.

Un expert de Mozilla a testé un total de six applications de ce type. Les résultats ont montré que Stardust était la seule application à partager des données de santé sensibles des utilisateurs avec une société tierce. Bien que d'autres applications utilisent des services externes pour le stockage ou les paiements, la transmission de détails spécifiques sur la santé est considérée comme une pratique dangereuse.

Dans un commentaire adressé à BBC News, les représentants de Stardust ont souligné que le contrat conclu avec la société RudderStack interdit la vente ou l'utilisation des données à leurs propres fins. Cependant, comme les deux sociétés opèrent sous la juridiction des États-Unis, elles pourraient être contraintes de fournir les données des utilisateurs si les autorités chargées de l'application de la loi en faisaient la demande.

Alternatives sûres pour les utilisateurs

À la suite de l'étude, les experts ont également recommandé des options plus sûres pour les utilisateurs qui accordent la priorité à la sécurité des données personnelles. En particulier, l'étude de Mozilla a présenté les conclusions suivantes :

L'application Euki a été jugée la plus sûre, car elle ne transmet pas de données à des tiers ;

Toutes les données de santé sont stockées uniquement sur l'appareil de l'utilisateur ;

Lors de l'utilisation d'applications comme Stardust, il est recommandé d'examiner attentivement les paramètres de confidentialité.

Aujourd'hui, la sécurité numérique et la protection des données personnelles deviennent un problème mondial. Il est conseillé aux utilisateurs d'analyser à quelles entreprises ils confient leurs données sensibles lorsqu'ils utilisent des applications étrangères et, dans la mesure du possible, de choisir des programmes qui stockent les données uniquement sur l'appareil lui-même (offline).