Une start-up américaine prévoit de vendre la lumière du soleil la nuit

La start-up américaine Reflect Orbital prévoit de mettre en œuvre un projet inhabituel permettant de diriger la lumière du soleil vers la Terre pendant la nuit. Selon le journal Metro, l'entreprise ambitionne de lancer un miroir géant en orbite dès cette année.

Il est rapporté que le projet a été approuvé par le gouvernement américain. Selon le plan, 50 000 miroirs spéciaux de 18×18 mètres seront lancés en orbite au cours des 10 prochaines années. Ces miroirs permettront de réfléchir les rayons du soleil vers des zones spécifiques de la surface terrestre, même la nuit.

L'objectif principal du projet est de permettre aux centrales solaires de produire de l'énergie 24 heures sur 24. Les experts soulignent que cette technologie aidera à utiliser plus efficacement les sources d'énergie renouvelables.

Selon les premières estimations, le coût d'un tel service d'« éclairage spatial » sera de 5 000 USD par heure. Si le projet aboutit, il pourrait marquer une nouvelle étape dans le secteur de l'énergie et être appliqué à d'autres domaines à l'avenir.