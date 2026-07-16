Michael Olise décide de son avenir au Bayern Munich malgré l'intérêt du Real Madrid

·29·Sport
Michael Olise décide de son avenir au Bayern Munich malgré l'intérêt du Real Madrid

Le milieu offensif du Bayern Munich, Michael Olise, a mis fin à toutes les spéculations concernant son avenir. Malgré un intérêt marqué du Real Madrid ces dernières semaines, l'international français a décidé de rester au sein du géant allemand, comme le rapporte Sky Sports. C'est ce que rapporte Goal.com .

Arrivé à l'Allianz Arena en 2024 en provenance de Crystal Palace, Olise est rapidement devenu l'une des étoiles montantes de la Bundesliga. Ses performances impressionnantes et son efficacité ont attiré l'attention d'autres géants européens, notamment les recruteurs du club madrilène. Cependant, le joueur de 24 ans a officiellement informé la direction qu'il était heureux à Munich et qu'il n'avait aucune intention de quitter le club.

Selon les médias internationaux, la direction du Real Madrid visait à réunir Olise avec son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé. Mais au lieu de demander un transfert, le joueur a affirmé qu'il respecterait son contrat actuel avec le Bayern et qu'il était pleinement engagé dans le projet du club. Cette nouvelle est un véritable soulagement pour les supporters munichois.

La position de la direction du Bayern et le nouveau contrat

La direction du Bayern considère Olise comme l'un des joueurs intouchables de l'équipe. Son contrat actuel court jusqu'en 2029 et ne contient aucune clause libératoire. Cela donne au club une position de force totale dans les négociations et la possibilité de rejeter toute offre.

Les dirigeants du club ne veulent pas seulement conserver le joueur, ils sont également prêts à le récompenser. Selon certaines informations, le Bayern prépare un nouveau contrat amélioré pour Olise. Si cet accord est signé, l'ailier français deviendra l'un des trois joueurs les mieux payés de l'équipe.

Olise a été directement impliqué dans 96 buts en 107 apparitions sous le maillot bavarois, un résultat phénoménal. Une telle régularité a fait de lui l'un des joueurs offensifs les plus dangereux du football moderne. C'est pourquoi les directeurs sportifs du Bayern refusent même d'étudier les offres de transfert.

La décision d'Olise revêt une importance stratégique pour le Bayern. L'équipe a non seulement conservé son leader, mais a également prouvé une fois de plus à des concurrents comme le Real Madrid qu'elle ne laisse pas partir ses stars facilement. Désormais, toute l'attention se porte sur la signature du nouveau contrat du joueur.

BayernReal MadridMichael OliseTransfertBundesliga
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Inquiétude avant la finale de la Coupe du Monde : Lamine Yamal quitte l'entraînement sur blessureInquiétude avant la finale de la Coupe du Monde : Lamine Yamal quitte l'entraînement sur blessureAujourd'hui, 23:10Coup de tonnerre au mercato pour Sogdiana : un ancien de Serie A débarque à Jizzakh !Coup de tonnerre au mercato pour Sogdiana : un ancien de Serie A débarque à Jizzakh !Aujourd'hui, 22:31Neftchi renverse le match en 3 minutes : victoire dramatique à FerghanaNeftchi renverse le match en 3 minutes : victoire dramatique à FerghanaAujourd'hui, 22:28Sogdiana se réveille à Zomin : Ljupčo Doriev marque à nouveauSogdiana se réveille à Zomin : Ljupčo Doriev marque à nouveauAujourd'hui, 22:24Le Dinamo se renforce avec un joueur bosnien : le transfert est officielLe Dinamo se renforce avec un joueur bosnien : le transfert est officielAujourd'hui, 22:17Transfert de Serhou Guirassy : le Borussia Dortmund tient tête aux géants européensTransfert de Serhou Guirassy : le Borussia Dortmund tient tête aux géants européensAujourd'hui, 22:15
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football