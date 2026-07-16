Michael Olise décide de son avenir au Bayern Munich malgré l'intérêt du Real Madrid

Le milieu offensif du Bayern Munich, Michael Olise, a mis fin à toutes les spéculations concernant son avenir. Malgré un intérêt marqué du Real Madrid ces dernières semaines, l'international français a décidé de rester au sein du géant allemand, comme le rapporte Sky Sports. C'est ce que rapporte Goal.com .

Arrivé à l'Allianz Arena en 2024 en provenance de Crystal Palace, Olise est rapidement devenu l'une des étoiles montantes de la Bundesliga. Ses performances impressionnantes et son efficacité ont attiré l'attention d'autres géants européens, notamment les recruteurs du club madrilène. Cependant, le joueur de 24 ans a officiellement informé la direction qu'il était heureux à Munich et qu'il n'avait aucune intention de quitter le club.

Selon les médias internationaux, la direction du Real Madrid visait à réunir Olise avec son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé. Mais au lieu de demander un transfert, le joueur a affirmé qu'il respecterait son contrat actuel avec le Bayern et qu'il était pleinement engagé dans le projet du club. Cette nouvelle est un véritable soulagement pour les supporters munichois.

La position de la direction du Bayern et le nouveau contrat

La direction du Bayern considère Olise comme l'un des joueurs intouchables de l'équipe. Son contrat actuel court jusqu'en 2029 et ne contient aucune clause libératoire. Cela donne au club une position de force totale dans les négociations et la possibilité de rejeter toute offre.

Les dirigeants du club ne veulent pas seulement conserver le joueur, ils sont également prêts à le récompenser. Selon certaines informations, le Bayern prépare un nouveau contrat amélioré pour Olise. Si cet accord est signé, l'ailier français deviendra l'un des trois joueurs les mieux payés de l'équipe.

Olise a été directement impliqué dans 96 buts en 107 apparitions sous le maillot bavarois, un résultat phénoménal. Une telle régularité a fait de lui l'un des joueurs offensifs les plus dangereux du football moderne. C'est pourquoi les directeurs sportifs du Bayern refusent même d'étudier les offres de transfert.

La décision d'Olise revêt une importance stratégique pour le Bayern. L'équipe a non seulement conservé son leader, mais a également prouvé une fois de plus à des concurrents comme le Real Madrid qu'elle ne laisse pas partir ses stars facilement. Désormais, toute l'attention se porte sur la signature du nouveau contrat du joueur.