La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a franchi une nouvelle étape majeure dans le domaine des technologies de fusées réutilisables. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, le nombre de vols effectués en réutilisant le premier étage d'une fusée Falcon 9 a atteint 600. Cet indicateur est considéré comme une étape révolutionnaire dans l'industrie spatiale pour réduire les coûts et augmenter l'intensité des lancements. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce chiffre anniversaire a été enregistré lors de deux lancements consécutifs de satellites Starlink effectués en moins de huit heures. Selon ixbt.com, la première mission a décollé de la base de Vandenberg en Californie, et la seconde du cosmodrome de Cap Canaveral en Floride. Les deux vols ont été couronnés de succès, plaçant respectivement 27 et 29 nouveaux satellites en orbite.

L'efficacité de la technologie réutilisable

L'aspect principal de ces vols est qu'après avoir accompli leur mission, les deux premiers étages de la fusée Falcon 9 sont revenus sur Terre en toute sécurité et ont atterri sur des plateformes spéciales. Le propulseur B1093, utilisé lors de la mission en Floride, effectuait son 15e vol, tandis que l'étage B1080, lancé depuis la Californie, s'envolait pour la 28e fois dans l'espace.

Les ingénieurs de SpaceX ont réussi à réduire considérablement le coût des vols spatiaux en remettant en état et en réutilisant les premiers étages. Aujourd'hui, le record absolu de l'entreprise est détenu par un premier étage ayant effectué 36 vols aller-retour. Ce résultat témoigne du fait que l'ère des fusées traditionnelles à usage unique appartient au passé.

Cette réussite est importante non seulement pour SpaceX, mais pour toute l'industrie aérospatiale mondiale. L'augmentation du nombre de satellites dans le cadre du projet Starlink permet d'étendre la couverture Internet haut débit dans le monde entier, y compris dans les zones les plus reculées. Pour des pays enclavés ou montagneux, de tels systèmes de communication par satellite pourraient jouer un rôle crucial dans la réduction de la fracture numérique à l'avenir.

Les experts soulignent que la stabilité et la fiabilité des vols de la fusée Falcon 9 créent une base solide pour les futures missions complexes de SpaceX, notamment les programmes de colonisation de Mars et de retour sur la Lune. Les 600 vols réussis ne sont pas qu'un simple chiffre, mais le fruit d'une grande maîtrise en ingénierie.