Sorties records observées sur les ETP Bitcoin

Les produits d'investissement crypto ont enregistré des pertes pour la troisième semaine consécutive en raison d'une pression vendeuse persistante et d'une demande institutionnelle limitée. Selon un rapport de CoinShares, 1,67 milliard USD ont été retirés des produits négociés en bourse (ETP) crypto la semaine dernière, marquant la deuxième plus forte sortie hebdomadaire de 2024. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .

Ces nouvelles sorties ont porté les pertes totales sur trois semaines à 4,21 milliards USD. En conséquence, le total des actifs sous gestion est tombé à 141 milliards USD, le niveau le plus bas depuis début avril. James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, a attribué cette situation aux risques géopolitiques liés à l'Iran et à l'aversion au risque des investisseurs.

Les ETP Bitcoin (BTC) ont mené les sorties hebdomadaires, avec 1,44 milliard USD retirés des fonds. Il s'agit du chiffre hebdomadaire le plus élevé de l'année, les actifs sous gestion Bitcoin tombant à 114,6 milliards USD. Malgré cela, les fonds Bitcoin conservent un investissement net de 1,2 milliard USD depuis le début de l'année.

Les fonds Ethereum (ETH) ont également subi une pression vendeuse, perdant 257,3 millions USD. L'activité dans le segment des altcoins a également diminué : seuls cinq actifs ont réussi à attirer plus d'un million USD d'investissement. Alors que le XRP a montré une dynamique positive avec 20,3 millions USD, Hyperliquid (HYPE) et Near (NEAR) ont collecté respectivement 10,8 millions et 7,6 millions USD.

Au niveau régional, le marché américain a été le principal moteur des sorties mondiales, avec 1,63 milliard USD retirés. L'Allemagne, la Suède et Hong Kong ont également suivi cette tendance. Les Pays-Bas sont restés le seul pays à afficher un résultat positif avec une légère hausse de 1,3 million USD.