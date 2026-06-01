Banque centrale européenne : les stablecoins présentent des risques financiers hérités

Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), a averti que les stablecoins pourraient introduire des vulnérabilités issues des marchés financiers traditionnels dans le système financier tokenisé. Lors d'une conférence à Séoul, Schnabel a souligné que ces actifs pourraient entraîner des sorties de capitaux du système bancaire et réduire l'efficacité de la politique monétaire. Selon elle, les banques centrales doivent moderniser la monnaie publique via des outils comme l'euro numérique. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com .

En comparant les stablecoins aux fonds monétaires, Schnabel a noté qu'il s'agit d'une innovation utile, mais sujette aux ventes forcées (fire sales) et aux paniques bancaires. Elle a également déclaré que la popularité des stablecoins pourrait renforcer la domination mondiale de l'USD. Actuellement, presque tous les stablecoins en circulation sont adossés au dollar, les autres devises occupant une part très faible de ce marché.

En réponse, la BCE travaille sur deux axes : l'euro numérique de détail et la monnaie de banque centrale tokenisée de gros. En mars, la BCE a présenté la feuille de route Appia pour les marchés financiers tokenisés européens. Le projet Pontes, dont le lancement est prévu au troisième trimestre 2026, servira de pont entre les services TARGET et la technologie blockchain.

Il a été souligné que les banques centrales ne doivent pas résister à l'innovation, mais la réguler pour maintenir la stabilité financière. Auparavant, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait également déclaré que les stablecoins ne sont pas le meilleur moyen d'accroître le rôle international de l'euro, et qu'il convient plutôt de développer une infrastructure basée sur la monnaie de banque centrale.

Actuellement, la Commission européenne réexamine les règles MiCA régissant le marché des crypto-actifs. Des bourses majeures comme Coinbase participent à ce processus, appelant à des règles plus compétitives pour les stablecoins. Les experts estiment que les mécanismes de régulation sont cruciaux pour maintenir la confiance dans le système financier.