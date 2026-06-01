MEXC lance la plateforme 'RealStocks' : Actions américaines avec 0 commission

Mutsamudu, Comores – MEXC a officiellement annoncé le lancement de son produit innovant 'RealStocks', reliant le monde de la finance traditionnelle et celui de la crypto. Grâce à ce nouvel outil, les utilisateurs obtiennent des droits de propriété sur des actions de grandes entreprises américaines. La plateforme élimine les complexités du trading boursier traditionnel, offrant la commodité et les faibles coûts de transaction typiques des échanges de cryptomonnaies. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte.

Pendant longtemps, les investisseurs ont été confrontés à deux problèmes majeurs pour accéder au marché boursier américain : les processus de change complexes chez les courtiers traditionnels ou les actifs synthétiques à faible liquidité sur les plateformes crypto. 'RealStocks' résout ces problèmes, permettant aux utilisateurs de percevoir de vrais dividendes. Les transactions s'effectuent entièrement via USDT, rendant le processus aussi simple et rapide que le trading de cryptos.

MEXC réalise ce projet en partenariat avec Atomic Vaults, une société de courtage agréée par la FINRA aux États-Unis. Atomic Vaults est soutenu par des fonds majeurs tels que Founders Fund et ARK Invest, et traite plus de 15 milliards USD de volume de transactions mensuel. Les utilisateurs peuvent trader selon les heures d'ouverture du Nasdaq, et pendant la période de lancement, la commission de la plateforme est fixée à 0 %.

À l'occasion du lancement du nouveau produit, MEXC a annoncé trois grandes campagnes incitatives. Celles-ci incluent des récompenses airdrop SpaceX(PRE), une cagnotte d'actions de 1 000 000 USD et des subventions pour les données de marché en temps réel. Ces campagnes visent à minimiser les barrières à l'entrée pour les nouveaux investisseurs sur le marché boursier américain.