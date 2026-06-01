Strategy vend 32 BTC pour la première fois depuis 2022 ; chute du cours des actions

La société Strategy a annoncé avoir vendu 32 Bitcoins (BTC) la semaine dernière. Il s'agit de la première vente depuis une transaction liée à des avantages fiscaux en 2022, l'entreprise ayant utilisé ces fonds pour financer le paiement de dividendes sur des actions privilégiées. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte .

Selon un rapport 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, 32 BTC ont été vendus à un prix moyen de 77 135 USD, pour un total de 2,5 millions USD. En conséquence, les réserves totales de l'entreprise sont passées de 843 738 BTC à 843 706 BTC. Suite à cette annonce, les actions MSTR cotées au Nasdaq ont chuté de plus de 6 %, s'établissant autour de 148,70 USD.

Cette vente a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs concernant le modèle de financement de Strategy via des actions privilégiées. Beaucoup craignent que les obligations en matière de dividendes ne contraignent l'entreprise à vendre davantage de Bitcoins à l'avenir. Auparavant, en 2022, l'entreprise avait vendu 704 BTC avant d'en racheter 810 deux jours plus tard.

Le prix du Bitcoin est également passé sous la barre des 72 000 USD après ces informations, se stabilisant autour de 71 939 USD selon les données de CoinGecko. De plus, au cours de la dernière semaine de mai, Strategy a vendu 801 994 actions de classe A (MSTR), générant 128,3 millions USD de revenus.

Bien que le dirigeant de l'entreprise, Michael Saylor, ait laissé entendre une nouvelle activité durant le week-end, l'absence d'achats hebdomadaires et la survenue d'une vente ont surpris de nombreux investisseurs.