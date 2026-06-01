Les investisseurs Ethereum vendent-ils leurs actifs : Analyse des données on-chain

Alors que le prix de l'Ethereum (ETH) s'approchait du niveau des 2 000 USD au cours de la semaine dernière, l'un des premiers investisseurs du projet a commencé à vendre ses actifs. Cette situation a renforcé les inquiétudes concernant une baisse supplémentaire des prix sur le marché. Cependant, les données on-chain et les analyses des traders permettent d'avoir un regard différent sur la situation. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte .

Selon les données de la plateforme d'analyse Lookonchain, une baleine Ethereum importante, détenant des jetons depuis les premières années du réseau, a vendu pour 136 millions USD d'actifs ETH la semaine dernière. L'investisseur a mis en vente sur les plateformes d'échange des lots de 55 000 et 9 442 ETH à un prix moyen de 2 041 USD. Néanmoins, il est observé que cela n'est pas devenu une tendance de masse.

L'analyse des "HODL waves" montre qu'une grande partie de l'offre totale d'Ethereum reste inactive sur différentes périodes. Il est intéressant de noter que la part des détenteurs à long terme (la cohorte des 5-7 ans) a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière, passant de 8,59 % à 9 %. Cela indique que la majorité des "anciens" investisseurs restent fidèles à leurs actifs.

Actuellement, les principaux mouvements sur le marché sont le fait d'investisseurs à court terme. Par exemple, la part de ceux qui détiennent des actifs pendant 3 à 6 mois est passée de 13,5 % à 9 %. Cela réfute les hypothèses selon lesquelles les OGs d'Ethereum (premiers investisseurs) quitteraient massivement le marché.

Actuellement, la paire ETH/USD fluctue autour du seuil psychologique des 2 000 USD. Alors que les traders tentent de déterminer le point bas du prix, les données de Glassnode montrent que l'activité durant la période de 2022 où le prix est tombé sous les 1 000 USD était nettement plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui.