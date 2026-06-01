Bitwise acquiert le fonds crypto de 259 millions de dollars de Superstate

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Bitwise acquiert le fonds crypto de 259 millions de dollars de Superstate

La société de gestion d'actifs Bitwise a finalisé l'acquisition du Crypto Carry Fund (USCC) de Superstate. Cet instrument d'investissement tokenisé est spécialisé dans la génération de rendement via des stratégies de trading crypto neutres par rapport au marché. Bitwise a annoncé le 7 mai qu'elle reprendrait la gestion du fonds alors que Superstate concentre ses efforts sur sa plateforme FundOS, selon Cointelegraph.com rapporte.

Le fonds est ouvert aux investisseurs qualifiés et utilise une stratégie « cash-and-carry » basée sur la capture de l'écart entre les prix des contrats à terme sur cryptomonnaies et les prix au comptant. Après la transition, le fonds a conservé son ticker de jeton USCC et ses contrats intelligents existants. Selon Bitwise, au 29 mai, le fonds gérait environ 259 millions de dollars d'actifs avec un rendement d'environ 4 %.

Le portefeuille du fonds se compose d'un mélange de garanties en espèces, de bons du Trésor tokenisés et d'actifs cryptographiques tels que Solana (SOL), EtherFi (eETH) et XRP. Les parts d'USCC sont prises en charge pour les opérations de prêt sur des protocoles DeFi tels qu'Aave, Kamino et Morpho. Fondée en 2017, Bitwise gère actuellement 11 milliards de dollars d'actifs clients via des ETF et des fonds privés.

Le secteur des fonds à stratégie active tokenisée connaît une croissance rapide. Selon RWA.xyz, le volume des actifs dans cette catégorie a augmenté de 449 millions de dollars à 1,38 milliard de dollars en un an, soit une hausse de plus de 200 %. Dans ce contexte, de grands gestionnaires comme T. Rowe Price travaillent également sur des ETF gérés activement qui investissent directement dans le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres actifs numériques.

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Laylo
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