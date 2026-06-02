Le gouvernement japonais soutient les ETF crypto et les stablecoins indexés sur le yen

Des membres du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir au Japon ont proposé une réforme du système fiscal des cryptomonnaies et le développement de stablecoins indexés sur le yen. Selon Nada News, l'association parlementaire pour le développement des technologies blockchain a soumis une recommandation spéciale à la ministre des Finances, Satsuki Katayama. Le document couvre les stablecoins, les fonds négociés en bourse (ETF), les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) et les applications blockchain. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte .

La recommandation propose de doubler la limite de levier pour le trading de dérivés crypto de détail et de créer un cadre juridique pour les ETF basés sur des actifs numériques. En réponse, la ministre Katayama a souligné que le Japon ne doit pas être à la traîne des changements mondiaux, citant la législation américaine. Junichi Kanda, membre du PLD, a noté la nécessité d'étendre le système financier on-chain en Asie, notamment via les stablecoins en yen.

Cette initiative survient deux mois après que le gouvernement japonais a autorisé la classification des actifs crypto comme instruments financiers plutôt que comme simples moyens de paiement. L'Agence des services financiers (FSA) prévoit également d'ajuster son cadre réglementaire pour autoriser les ETF crypto. Le marché mondial des stablecoins pèse actuellement 320 milliards de dollars, dominé par les jetons indexés sur l'USD.

Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), la capitalisation boursière des stablecoins en yen représente moins de 0,01 % de celle des jetons indexés sur le dollar. Parallèlement, la plateforme de prédiction Polymarket, sous pression réglementaire aux États-Unis, envisage une entrée sur le marché japonais d'ici 2030. Toutefois, les lois strictes sur les jeux d'argent pourraient constituer un obstacle majeur.