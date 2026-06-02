La vente de Bitcoin par Strategy soulève de nouvelles questions sur le marché

Les actions de Strategy, dirigée par Michael Saylor, ont commencé à baisser lundi après que l'entreprise a annoncé sa toute première vente de Bitcoin, abandonnant sa philosophie de « ne jamais vendre ». Les actions MSTR, cotées au Nasdaq, ont perdu plus de 6,5 % de leur valeur en début de semaine, bien que la baisse ait ralenti dans l'après-midi. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte ceci.

Selon l'analyse du cabinet de recherche Delphi Digital, la vente de 32 Bitcoin (BTC) la semaine dernière a modifié les perspectives du marché à long terme. Les investisseurs ne voient plus l'entreprise simplement comme un accumulateur de cryptomonnaies, mais comme un modèle de trésorerie d'entreprise avec une approche flexible de la gestion du bilan.

Le président de l'entreprise, Michael Saylor, a expliqué que cette vente faisait partie d'une stratégie visant à soutenir des actions privilégiées versant des dividendes et adossées au Bitcoin, appelées STRC. Selon lui, cette mesure vise à accroître la valeur pour les actionnaires et à optimiser la quantité de Bitcoin par action.

Le PDG de Strategy, Phong Le, a souligné que la vente de Bitcoin à un prix proche du coût d'acquisition permet de réduire les obligations fiscales. Bien que la quantité vendue soit très faible par rapport aux réserves totales de l'entreprise, cet événement devrait avoir un impact significatif sur la liquidité du marché du Bitcoin et sur la dynamique de gouvernance d'entreprise.