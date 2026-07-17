Le vol de la fusée Starship de SpaceX reporté : Elon Musk explique la raison

Le prochain vol d'essai de la fusée Starship, l'un des projets les plus ambitieux pour la conquête spatiale, a été interrompu en raison d'un problème technique inattendu. SpaceX a été contraint d'annuler dans les dernières secondes le 13e vol d'essai qui devait avoir lieu depuis le site de lancement au Texas. Cet incident est considéré comme un nouveau défi majeur dans le processus d'amélioration du système de transport spatial. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le PDG de l'entreprise, Elon Musk, la décision d'annuler le vol a été prise par le système automatique. L'arrêt du compte à rebours a été causé par le non-démarrage de quatre moteurs Raptor au moment prévu. Ce dysfonctionnement a déclenché une réaction immédiate du système afin d'assurer la sécurité du vol et de préserver l'équipement coûteux.

Problèmes techniques et état des moteurs

Après la tentative infructueuse, les spécialistes ont identifié les moteurs qui n'ont pas démarré : il s'agit des unités numérotées R137, R78, R113 et R131. Il est à noter que le moteur R78 avait été utilisé précédemment sur le système Booster 19, mais avait été retiré après le premier essai. Selon ixbt.com, les raisons pour lesquelles ces moteurs ne se sont pas allumés sont actuellement étudiées en profondeur par les ingénieurs.

Une fois le vol annulé, les spécialistes ont immédiatement commencé à vidanger le carburant de la fusée. Ce processus est une partie obligatoire des protocoles de sécurité et sert à éliminer tout risque d'explosion. Selon Elon Musk, deux moteurs Raptor du vaisseau Starship seront entièrement remplacés par des neufs avant la prochaine tentative.

Quand la prochaine tentative aura-t-elle lieu ?

L'équipe de SpaceX a déjà commencé des travaux rapides pour corriger les défauts. Si tous les systèmes passent les nouveaux tests avec succès et que le processus de remplacement des moteurs se déroule comme prévu, un nouveau vol pourrait avoir lieu dans quelques jours. L'entreprise vise à perfectionner le projet Starship en analysant les erreurs de chaque essai.

Le projet Starship revêt une importance stratégique non seulement pour SpaceX, mais aussi pour les plans de l'humanité entière concernant les voyages vers Mars et l'exploration de la Lune. C'est pourquoi chaque vol d'essai est suivi de près par la communauté mondiale et les passionnés de technologie. Actuellement, les préparatifs se poursuivent au port spatial du Texas.