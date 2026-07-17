Trump remettra personnellement le trophée au champion lors de la finale de la Coupe du Monde 2026

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Espagne se déroulera en présence d'un invité de marque. Le président américain Donald Trump suivra le match décisif depuis le stade et participera à la cérémonie de remise du trophée à l'équipe gagnante.

La Maison Blanche confirme la présence de Trump

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé que Donald Trump assistera à la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu le 19 juillet.

« Le président est impatient d'assister à la finale », a déclaré Leavitt lors d'une conférence de presse. Elle n'a pas précisé quelle équipe Trump soutiendrait lors de cette finale.

Avant la finale, Trump participera également à une réception organisée par la FIFA à la Trump Tower de New York.

Trump remettra le trophée

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait précédemment indiqué que le président américain participerait à la remise de la Coupe du Monde à l'équipe championne.

Ainsi, il est prévu que Trump et le patron de la FIFA montent ensemble sur le terrain lors de la cérémonie de remise des prix après la finale.

La finale aura lieu dans le New Jersey et non à New York

Le match décisif entre l'Argentine et l'Espagne se déroulera au stade MetLife, désigné sous le nom de New York New Jersey Stadium dans le calendrier de la FIFA.

L'arène n'est pas située dans la ville de New York, mais à East Rutherford, dans l'État du New Jersey, à proximité. La finale débutera le 19 juillet à 19h00, heure locale.

Trump a déjà remis un trophée dans ce stade

Le président américain avait également assisté à la finale de la Coupe du Monde des Clubs organisée dans ce même stade en 2025.

Lors de ce match, Chelsea a battu le Paris Saint-Germain sur le score de 3-0. Trump a participé à la cérémonie de remise des prix et a remis les trophées aux vainqueurs aux côtés du président de la FIFA.

Le trophée sera remis à Messi ou à Rodri

En tant que champion en titre, l'Argentine se battra pour sa quatrième Coupe du Monde. L'Espagne, quant à elle, a l'opportunité de devenir championne du monde pour la deuxième fois depuis 2010.

À l'issue de la finale, Donald Trump remettra le trophée à Lionel Messi ou au capitaine de l'Espagne, Rodri.

Selon vous, à quel capitaine d'équipe Trump remettra-t-il la Coupe du Monde ?