Messi explique pourquoi la finale contre l'Espagne sera difficile

L'équipe nationale d'Argentine est à un pas de défendre son titre de championne du monde. Avant le match décisif contre l'Espagne, Lionel Messi a souligné que la pression et la tension d'une finale sont totalement différentes des rencontres habituelles.

« Une finale est un match à part »

Le capitaine argentin s'attend à ce que les deux équipes soient sous une grande pression lors du match décisif.

« La finale de la Coupe du Monde est un match spécial. C'est pourquoi je pense qu'elle sera très intense et très tendue », a déclaré Messi, cité par TyC Sports.

Dans ce match, une seule erreur, une passe précise ou une décision inattendue peut décider du sort du trophée. C'est pourquoi le capitaine argentin a indiqué que les joueurs devront faire preuve non seulement de talent, mais aussi d'une grande stabilité mentale.

L'Argentine défend son titre

L'équipe de Lionel Scaloni arrive en finale en tant que championne du monde en titre. Lors du match décisif du Mondial 2022, l'Argentine avait fait match nul 3-3 contre la France après prolongation, avant de s'imposer 4-2 aux tirs au but.

Désormais, les Argentins ont l'opportunité de remporter la Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive. Cependant, ils font face à une équipe d'Espagne qui se distingue par sa maîtrise du ballon et son jeu collectif.

Une nouvelle opportunité historique pour Messi

Messi atteint une nouvelle finale de Coupe du Monde avec l'Argentine. Son expérience, sa vision du jeu et sa capacité à prendre les bonnes décisions dans les moments cruciaux seront l'une des armes principales de l'équipe contre l'Espagne.

En même temps, lors d'une finale, les résultats passés et les statuts passent au second plan. Comme l'a souligné Messi, la tension du match décisif peut influencer les actions de chaque joueur.

Le champion sera connu le 19 juillet

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine aura lieu le 19 juillet au New York New Jersey Stadium aux États-Unis. La compétition, qui a débuté le 11 juin, se terminera par cette rencontre.

L'Argentine cherche à conserver son statut de championne, tandis que l'Espagne vise à remporter la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire. Messi s'attend à une finale intense, mais seule la pelouse révélera quelle équipe résistera le mieux à la pression.

Selon vous, l'expérience de Messi l'emportera-t-elle sur le jeu collectif de l'Espagne ?