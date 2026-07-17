Guardiola révèle la clé de la finale : que faut-il à l'Espagne ?

Avant la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Espagne, Pep Guardiola a énuméré les facteurs qui pourraient décider du sort du match décisif. Selon l'expert, pour que l'Espagne gagne, trois leaders de l'équipe doivent être à leur meilleur niveau.

Guardiola n'a pas choisi une équipe spécifique pour la finale

Le spécialiste, qui a travaillé pour Manchester City, le Bayern Munich et le FC Barcelone, a déclaré qu'il soutiendrait les équipes de la Coupe du Monde où jouent des joueurs qu'il respecte.

« Peu importe quelle équipe gagne, ce sera une joie pour moi. Si l'Argentine gagne, il y a des joueurs avec qui j'ai travaillé et je serai heureux pour eux », a déclaré Guardiola.

Il a souligné qu'il apprécie également des joueurs dans les rangs de la France et du Portugal. Selon le journal AS, Guardiola a suivi le succès des joueurs proches de lui plutôt qu'une équipe nationale spécifique lors du Mondial.

Le trio décisif pour l'Espagne a été identifié

Guardiola a évalué positivement les chances de l'Espagne en finale. Cependant, à son avis, les actions de trois joueurs seront cruciales pour que l'équipe contrôle le match contre l'Argentine.

« Si Rodri peut contrôler complètement le jeu au milieu avec Pedri, et que Lamine Yamal montre son meilleur football, l'Espagne peut devenir l'équipe qui décide du sort du match », a-t-il déclaré.

La tâche de Rodri et Pedri sera de contrôler le ballon, de limiter les contre-attaques rapides de l'Argentine et d'imposer le rythme habituel de l'Espagne. Yamal, quant à lui, peut créer le danger principal pour la défense adverse grâce à ses actions individuelles sur l'aile.

La bataille au milieu décidera-t-elle du sort de la finale ?

L'Espagne aime mettre la pression sur l'adversaire par la possession de balle et les passes courtes. L'Argentine est une équipe qui profite rapidement des erreurs adverses et passe brusquement de la défense à l'attaque.

C'est pourquoi, si Rodri et Pedri prennent l'avantage au milieu, les attaquants argentins pourraient se retrouver sans ballon. À l'inverse, Lionel Messi et ses coéquipiers, s'ils ont des espaces libres, la situation deviendra critique pour l'Espagne.

L'analyse publiée par la FIFA avant la finale montre également que la bataille centrale impliquant Rodri est l'une des confrontations décisives.

Le meilleur niveau est exigé de Yamal

Ce n'est pas un hasard si Guardiola a mentionné Lamine Yamal séparément. La vitesse du jeune ailier, ses actions en un contre un et ses décisions imprévisibles peuvent poser un sérieux problème à la défense argentine.

Cependant, avant la finale, Yamal s'est entraîné séparément du groupe. La Fédération espagnole de football a déclaré qu'il s'agissait d'une mesure de précaution liée à la gestion de la charge, et que la participation du joueur à la finale n'est pas menacée.

Le match décisif le 19 juillet

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine aura lieu le 19 juillet au New York New Jersey Stadium à East Rutherford, aux États-Unis.

L'Argentine, en tant que championne en titre, tentera de remporter le trophée pour la deuxième fois consécutive. L'Espagne, avec sa nouvelle génération, aspire à un nouveau titre mondial dans son histoire.

Guardiola n'a pas garanti la victoire à l'Espagne. Mais il a clairement indiqué la formule principale de la finale : Rodri et Pedri doivent dominer le milieu, et Lamine Yamal doit montrer son meilleur football.

Selon vous, le trio mentionné par Guardiola peut-il décider du sort de la finale contre l'Argentine ?