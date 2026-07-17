Qo‘qon-1912 renforce sa défense : un nouveau transfert officialisé

Le club de Qo‘qon-1912 a renforcé son effectif avec un nouveau joueur expérimenté lors du mercato estival. Le défenseur Ibrohim Yo‘ldoshev, qui a disputé la première partie de saison avec l'Andijon, défendra désormais les couleurs des « Shunqorlar ».

Le club a officiellement confirmé le transfert

Le service de presse du club de Qo‘qon a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec le joueur de 27 ans.

« La nouvelle cible des Shunqorlar, qui mènent un travail de sélection, est le talentueux défenseur Ibrohim Yo‘ldoshev », indique le communiqué du club.

La durée du contrat et les détails financiers de l'accord n'ont pas encore été divulgués.

Il avait commencé la saison à l'Andijon

Ibrohim Yo‘ldoshev a passé la première partie de la saison 2026 au sein de l'Andijon. Durant la trêve estivale, le club de la vallée s'est séparé de plusieurs joueurs, dont Yo‘ldoshev.

L'expérience du défenseur en Superliga et son temps de jeu pourraient être précieux pour Qo‘qon-1912 lors de la seconde moitié de saison.

Il a joué dans sept clubs différents

Né le 5 juin 1999 à Tachkent, Yo‘ldoshev a évolué dans plusieurs clubs ouzbeks au cours de sa carrière.

Il a joué au fil des années pour :

Pakhtakor ;

Metallurg ;

Surkhon ;

Dinamo ;

Navbahor ;

Lokomotiv ;

Andijon.

De plus, le joueur a également été appelé dans les équipes nationales d'Ouzbékistan Ouzbékistan U-19, U-21 et U-23.

Quel rôle l'attend dans sa nouvelle équipe ?

L'arrivée de Yo‘ldoshev devrait renforcer la concurrence en défense pour Qo‘qon-1912. Grâce à son expérience accumulée dans plusieurs clubs, il pourrait aider l'équipe à stabiliser son bloc défensif.

Le service de presse du club a souhaité la bienvenue au joueur dans la famille de Qo‘qon-1912 et lui a souhaité beaucoup de succès dans sa nouvelle équipe.

Selon vous, Ibrohim Yo‘ldoshev peut-il devenir un défenseur titulaire à Qo‘qon-1912 ?