Anchorage lance une plateforme pour réduire les risques de contrepartie dans le trading crypto

Anchorage Digital a lancé une plateforme de règlement permettant aux clients institutionnels de négocier sur des places de marché crypto tout en conservant leurs actifs dans sa banque réglementée au niveau fédéral. L'entreprise a déclaré que cette solution aide à gérer les risques de contrepartie et opérationnels, selon Cointelegraph.com. rapporté par.

Le système de règlement multipartite coordonné (CMS), annoncé lundi, relie les plateformes de trading, les courtiers principaux et les clients institutionnels via une couche de règlement commune. Les actifs restent sous la garde de l'Anchorage Digital Bank tout au long du processus de trading. Le CMS vérifie les obligations de financement et coordonne les règlements entre les participants, réduisant ainsi le nombre de transferts d'actifs.

Selon l'entreprise, le système a été conçu pour réduire le besoin de préfinancement des comptes d'échange, une pratique courante sur les marchés crypto. Anchorage a critiqué le fait que de nombreuses transactions crypto se déroulent sur des plateformes offshore agissant simultanément comme bourse, dépositaire et agent de règlement.

Dans le modèle CMS, les courtiers principaux gèrent les soldes des clients et les relations de crédit, tandis que les plateformes de trading servent de moteurs d'appariement. Anchorage fournit les services de garde et de règlement. Le projet est lancé en partenariat avec Spotex, une plateforme de trading de devises avec des milliards de dollars de volume quotidien.

Les institutions financières et les sociétés d'actifs numériques développent rapidement des actifs tokenisés et une infrastructure de trading institutionnel. Notamment, le réseau Canton Network devient un centre pour les entreprises explorant les règlements basés sur la blockchain. De grandes banques comme Standard Chartered continuent également d'investir dans la garde d'actifs numériques et l'infrastructure de marché.